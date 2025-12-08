Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, kent düzeni ve yaya güvenliğini korumak amacıyla işgale yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak Bostanlı Cemal Bülbül Sokak’ta yapılan kontrollerde, kaldırımları ve yaya yollarını işgal ederek geçiş güvenliğini tehlikeye atan işletmeler tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada kurallara uymadığı belirlenen 15 işletmeye, her biri için 1.406 TL olmak üzere toplam 21.090 TL idari para cezası kesildi. İşletmeler uyarıldı ve tutanaklar düzenlendi.

Cezaların ardından işletmelere uyum çağrısı

Denetimlerin ardından kurallara aykırı uygulamaların önüne geçilmesi için işletmelerin daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Belediye yetkilileri, kamusal alanları işgal eden tüm uygulamaların yakından takip edileceğini belirtti.

Başkan Ünsal: “Kamu hakkını korumaya devam edeceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kamusal alan düzeninin toplum yaşamı açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Ünsal, yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Kamusal alanlar; çocuklardan yaşlılara, engellilerden günlük yaşamını sürdüren tüm bireylere kadar herkesin eşit şekilde yararlanması gereken ortak yaşam alanlarıdır. Kaldırımların ve yolların işgali yalnızca kent estetiğini değil, yaya güvenliğini ve toplumsal düzeni de doğrudan etkiliyor. Bu nedenle kurallara aykırı hiçbir uygulamaya göz yummayacağız.”

Başkan Ünsal, esnafla ortak hassasiyet geliştirmeye önem verdiklerini vurgulayarak, “Esnafımızın bu duyarlılığı paylaşacağına ve kent kültürünü birlikte güçlendireceğimize inanıyorum. Daha düzenli ve daha güvenli bir Karşıyaka için çalışmalarımız kararlılıkla sürecek” dedi.