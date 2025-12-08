İzmir'in Buca ilçesinde, 2003 yılında yaptırarak eğitime büyük bir destek sağlayan Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu’nun kurucusu Makbule Alkan’ın 100. yaş günü, okul öğrencileri tarafından düzenlenen anlamlı bir fidan dikme etkinliğiyle taçlandırıldı. Öğrenciler, ‘Geleceğe Bir Can Bırak’ projesi kapsamında, Gaziemir Sarnıç bölgesindeki orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikerek, Alkan’ın eğitime verdiği desteği doğaya verdikleri katkıyla birleştirdi.

Eğitime adanmış bir ömür: Makbule ve Süleyman Alkan mirası

İzmir'de yaşayan hayırsever Makbule Alkan, 2003 yılında Buca, Vali Rahmi Bey Mahallesi'nde 23 derslikli modern bir ortaokulun inşasını üstlenmişti. İnşaatı sadece 7,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan okul, 2003-2004 eğitim-öğretim yılında faaliyete başladı. Okula, Makbule Alkan ile demir tüccarı olan merhum eşi Süleyman Alkan’ın isimleri verilerek, ailenin eğitime katkısı ölümsüzleştirildi.

Sağlık durumu nedeniyle fidan dikme etkinliğine katılamayan 100 yaşındaki Makbule Alkan’ı temsilen oğlu Halil Alkan törende yer aldı. Halil Alkan, annesinin yüzüncü yaşını görmenin büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, "Annem ve babam, özellikle eğitim alanına katkı sunmak için her zaman ellerinden geleni yaptılar. Okul bağışının yanı sıra, öğrencilere burs imkânları da sağladık," dedi. Alkan, annesinin bu çabaları sayesinde 2004 yılında hayırseverler için düzenlenen bir etkinlikte dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan plaket aldığını da hatırlattı. Ailenin, öğrencilere burs desteğini sürdürmek amacıyla kurduğu ‘Hayalime Ortak Ol’ isimli bir derneği de bulunduğunu ekledi.

Yüreklerdeki sevgi fidanlara kök salıyor

Halil Alkan, annesinin doğum gününde öğrencilerin böyle bir çevre projesi gerçekleştirmesinden büyük bir gurur duyduğunu dile getirdi. "Ben de bu anlamlı etkinliğe katıldım. Burada çekilen görüntüleri anneme izleteceğim ve onun da bu durumdan onur duyacağına eminim," ifadelerini kullandı. Okulun 2003 yılında bizzat inşa edilerek Milli Eğitim'e devredildiğini belirten Alkan, annesinin sağlığı elverdiği sürece okula gelip öğrencilerle zaman geçirdiğini, ancak artık yaşının ilerlemesi nedeniyle bunun zorlaştığını aktardı. Alkan, "Yine de annemin eğitime ve çocuklara olan derin sevgisini hala yüreğinde hissettiğine inanıyoruz. Okul yönetimimiz ve öğrencilerimiz, annemin yaş günlerinde onu evde ziyaret ediyorlar, bu da bize ayrı bir kıvanç veriyor," şeklinde konuştu.

Geleceğe yönelik iki katmanlı proje: Eğitim ve Doğa

Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu Müdürü Hasan Karaoğlu, son iki yılda Türkiye ve İzmir'de yaşanan yoğun orman yangınlarına dikkat çekerek projelerinin çıkış noktasını açıkladı. Okul olarak bu ağaçlandırma çabalarının neresinde olabileceklerini düşündüklerini belirten Karaoğlu, Okul Aile Birliği ve velilerle yapılan görüşmeler sonucunda, hayırsever Makbule Alkan'ın 4 Aralık'taki 100. doğum gününü vesile ederek ‘Geleceğe Bir Can Bırak’ projesini başlattıklarını söyledi.

Karaoğlu, projenin çifte bir amaca hizmet ettiğini vurguladı: "Hem Makbule Alkan Hanımefendinin adının uzun yıllar, asırlar boyu yaşamasını sağlamak, hem de çocukların bir fidanla ve ormanla buluşarak gelecekte doğanın değerini daha iyi kavramalarını sağlamak istedik." Projenin kısa sürede öğrenci, veli, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden destek gördüğünü ve şimdiden hedefine ulaştığını düşündüklerini belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise yaptığı açıklamada, "Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, değerli hayırseverimizin asırlara kök salan iyilik niyetiyle var oldu. Bugün dikilen her fidan, onun bıraktığı onurlu mirasın yeni bir nefes alışıdır. Bu değerli bağış, evlatlarımızın geleceğe daha güçlü ve umut dolu adımlarla ilerlemesine yol arkadaşı olacaktır," diyerek projeye tam destek verdiklerini ifade etti.

Öğrenciler hem okulun hem hayırseverin doğum gününü kutladı

Fidan dikme etkinliğine katılan öğrencilerden Sude Kamber (11), doğaya katkıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kamber, "Yağmur yağınca ağaçların yavaş yavaş büyüyecek olması beni sevindiriyor. Fidan dikmeyi yeni öğrendim ve çok keyifliydi. Okulumuzu inşa eden Makbule Alkan teyzenin doğum günü için bu kampanyayı yaptık. Daha fazla fidan dikmek istiyoruz," dedi.

Bir diğer öğrenci Emir Berke Aydın (11) ise fidan dikmenin harika bir duygu olduğunu belirterek, "Ormanlarımız ve çevremiz güzelleşiyor. Dünyaya gelen her insan bence bir fidan dikmeli. Bence bugün hem Makbule Alkan'ın hem de okulumuzun doğum günü. Fidan dikerek onun doğum gününü kutladık. Kendisine en içten sevgilerimi yolluyorum," sözleriyle duygularını ifade etti.