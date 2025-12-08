Son Mühür/ Osman Günden - Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi, Anadolu’nun kültürel miraslarından biri olan kitre bebek sanatını yaşatmak için önemli bir çalışma yürütüyor. Akademide her hafta Cuma günleri düzenlenen eğitimlerde kadın kursiyerler, el işçiliğiyle ürettikleri bebeklerle hem unutulmaya yüz tutmuş bir sanat dalını canlandırıyor hem de yeni nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Atık kumaş ve tel ile oluşturulan bedenlerin yüz, el ve ayak detayları; geven (keven) bitkisinin özünden elde edilen kitre ile şekillendiriliyor. Bu doğal malzeme, bebeklerin kimliğini ve özgün ruhunu oluşturuyor.

Folklorik bebekler kültürel belleğin taşıyıcısı

Anadolu’ya özgü kitre malzemesiyle hazırlanan bu folklorik bebekler, kültürel belleğin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor. “Elif Bebek” olarak da bilinen kitre bebekler; pamuk ve kitre kullanılarak vücudun her bölümünün anatomiye uygun biçimde tek tek şekillendirilmesiyle üretiliyor. Bebeklerin yaş, cinsiyet ve karakter özelliklerini yansıtan biçimsel ifadelerin doğru verilmesi büyük önem taşıyor.

Giysilerden takılara, saç aksesuarlarından ayakkabılara kadar tüm ayrıntılar el emeğiyle tamamlanıyor. Bu yönüyle kitre bebekler, Anadolu folklorunu ve geleneksel yaşam izlerini nesilden nesile taşıyan kültürel bir sanat ürünü niteliği taşıyor.

Bir oyuncaktan ötesi: kültür belgeseli niteliğinde bebekler

Kitre bebekler yalnızca birer figür değil, Türk kültür ve folklorunu kompozisyonlar halinde aktaran birer kültür belgesi olarak kabul ediliyor. Dünyada yalnızca Türkiye’de varlığını sürdüren bu sanat dalı, “Türk belgesel bebek sanatı” olarak da tanımlanıyor. Her bebek, Anadolu’nun tarihini ve kültürünü taşıyan özgün anlamlar içeriyor.

Kursiyerlerin eserleri sergiyle buluşacak

Yıl boyunca devam eden eğitimlerin sonunda kursiyerlerin ortaya çıkardığı bebekler, düzenlenecek özel bir sergiyle sanatseverlerle paylaşılacak. Kaklıç Sanat Akademisi, kitre bebek eğitimlerinin yanı sıra üç boyutlu pano ve yağlı boya resim kurslarıyla da sanat üretimine katkı sunmaya devam ediyor.

Başkan Yıldız: “Kültürü geleceğe taşıyan önemli bir çalışma”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kitre bebek eğitimlerinin kültürel mirasın korunmasında büyük rol oynadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Kaklıç Sanat Akademisi’nde kadınların el emeğiyle ortaya koyduğu kitre bebekler, yalnızca bir sanat ürünü değil; Anadolu’nun köklü kültürünü geleceğe taşıyan birer bellek. Bu çalışmalar, kadınlara yeni bir üretim alanı sağlarken gençlerin de kültürümüzle bağ kurmasına katkı sunuyor. Yıl sonunda açacağımız sergide bu değerli eserleri sanatseverlerle buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çiğli’de sanatın ve kültürün ışığını daha da büyütmeye kararlıyız.”