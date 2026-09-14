Sezon öncesinde yüksek maliyetli oyuncuları ve teknik ekibiyle yollarını ayırarak mütevazı bir kadro kuran İzmir temsilcisi, lige etkili bir giriş yaptı. İlk haftada deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'u 4-1 gibi farklı bir skorla geçen sarı-siyahlılar, ikinci haftada da seyircisi önünde Isparta 32 Spor engelini 2-0'lık net bir skorla aşmayı başardı.

Mütevazı kadroyla gelen liderlik

Yaz döneminde yıldız transfer politikasından vazgeçerek yeni bir yapılanmaya giden Aliağa FK, oynadığı iki karşılaşmada topladığı 6 puan ve +5 averajla 2'nci haftayı grup lideri olarak tamamladı. Sahada sergilenen mücadele ve alınan sonuçlar camiada sevinç yarattı.

Zirve yarışında kritik viraj: Rota Elazığ deplasmanı

Teknik direktör Namet Ateş yönetiminde ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı-siyahlı ekip, gözünü zorlu deplasmana çevirdi. İzmir ekibi, ligin 3'üncü haftasında kendisini yakından takip eden Elazığspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.