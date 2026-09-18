18 Eylül 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında çeşitli kamu kurumlarına atama ve görev değişiklikleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla onaylanan atama kararları şöyle:

• Kenya Cumhuriyeti Türk Büyükelçiliğine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Selin Özaydın

• Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcısı Furkan Metin görevden alınmış ve yerine cihat Erce İşbaşar atanmıştır

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Ali Rıza Çataldağ

• Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılığına Fatih Dulkan

• Bingöl İl Tarım ve orman Müdürlüğü’nde Fatih Aktay görevden alınmış yerine Hikmet Güneş getirilmiştir.

• Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı’na İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin

• İzmir İl ve Orman Müdürlüğü’ne Kahraman Akdoğan

İzmir İl Tarım Müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları içerisinde İzmir için dikkat çekici bir değişiklik daha yaşandı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanırken, İzmir İl Tarım ve orman Müdürlüğü'ne ise Kahraman Akdoğan getirildi.