İzmir'in kuzey aksındaki Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama ilçeleri, bu sabah etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle alarma geçti. Kısa sürede cadde ve sokakların göle döndüğü bölgede, özellikle Yeni Foça ve Dikili’de yaşanan su baskınları, yerel esnafın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) yönelik tepkisine neden oldu. İş yerlerini su basan vatandaşlar, gerekli önlemlerin alınmadığı iddiasıyla Büyükşehir Belediyesi'ne eleştirilerini yöneltti.

Yeni Foça'da dere taştı, dükkanlar sular altında kaldı

Yağışın en çok hasar verdiği yerlerden biri olan Yeni Foça'da, derede biriken çöp ve ağaç parçalarının suyun doğal akışını engellemesi sonucu sel suları sahildeki iş yerlerine ulaştı. Bölge esnafından Levent Duman, duruma isyan ederek, "Günlerdir İZSU’ya başvurarak derede biriken odun ve atıkların temizlenmesi gerektiğini bildirdik. Fakat şikayetlerimize rağmen gelip toplamadılar. Neticede evlerimiz ve iş yerlerimiz sular altında kaldı," diyerek idarenin ihmalkarlığını dile getirdi. Dikili’de kurulan pazar yeri esnafı da yağışla mücadele etmek zorunda kalırken, tezgahlarını kendi imkanlarıyla korumaya çalıştı.

Dikili'de dağdan kaya ve toprak sürüklendi

Sağanağın etkisini gösterdiği Dikili ilçesinde ise farklı bir sorun yaşandı; dağlık bölgelerden kopan kaya ve toprak yığınları yolları kapattı. Çandarlı Mahallesi'nden Piri Reis Sitesi'ne giden güzergâhta, sürücüler zor anlar yaşarken, oluşan yoğun sisli ve puslu atmosfer bölgeye adeta bir korku filmi manzarası verdi. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar da Foça esnafıyla benzer şekilde, belediyeye yapılan yol güvenliği başvurularına rağmen gerekli tedbirlerin alınmamış olmasından yakındı. Yaşanan sel ve heyelan riskine karşı vatandaşlar, yetkililerin bölgeye acil müdahale etmesini talep ediyor.