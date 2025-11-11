Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda her yıl 11 Kasım’da gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri bu yıl da Türkiye genelinde düzenlendi. “Yeşil Vatan Seferberliği” temasıyla 81 ilde fidan dikim etkinlikleri yapıldı.

Yangınlardan en çok etkilenen illerden biri olan İzmir’de, 2025 yılında meydana gelen 148 orman yangınında 10 bin 639 hektar alan zarar gördü. Bu yılki ağaçlandırma gününde kent genelinde 21 farklı noktada 770 dekar alanda toplam 115 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Menderes ilçesi Kısıkköy’de düzenlenen törende İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin ve kent protokolü katılımcılarla birlikte fidan dikti. Tören sırasında başlayan sağanak yağmur, toprağa bırakılan fidanlara bereket getirdi.

“Yanan alanlardan çok daha fazlasını ağaçlandıracağız”

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz törende yaptığı konuşmada, 11 Kasım’ın Türkiye’de ağaçlandırma seferberliğinin simgesi olduğunu hatırlattı. Yılmaz, “2019 yılında başlayan Milli Ağaçlandırma Günü’nden bu yana milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. Erozyonla mücadele, biyolojik çeşitliliği artırma ve yeşil alanları genişletme hedefiyle çalışmalarımız artarak sürüyor. İçinde bulunduğumuz bu alan, 3 Temmuz 2025’te Buca Zafer Mahallesi’nde çıkan yangında zarar gördü. Bölge müdürlüğümüz sınırlarında bu yaz ciddi yangınlar yaşadık. Ancak yanan alanlardan çok daha fazla alanı yeniden ağaçlandırıyoruz. Bugün yağan yağmur da diktiğimiz fidanlara bereket oldu” dedi.

“İzmir’i yeniden yeşillendiriyoruz”

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yangınların ardından gerçekleştirilen bu çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade etti: “Yangınlar hepimizi derinden üzdü. Bugün yüzbinlerce fidanla İzmir’i yeniden yeşillendiriyoruz. Bu hem doğaya hem de geleceğimize sahip çıkma iradesidir.”

“Canla başla çalışacağız”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise yaz aylarında sık yaşanan yangınların ardından kent genelinde ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Her doğan çocuk için bir fidan dikiliyor. İzmir’de her ilçede bu seferberliği sürdüreceğiz. Ormanlarımızı korumak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

“En kıymetli iki varlığımız: Ormanlarımız ve çocuklarımız”

İzmir Vali Yardımcısı Nusret Şahin, ormanların önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: “Ormanlar yalnızca düşmana karşı değil, iklime, çevreye ve sağlığa karşı da koruyucu bir kalkan. En kıymetli iki varlığımız ormanlarımız ve çocuklarımızdır.”