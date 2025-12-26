Son Mühür- İzmir Barosu avukatlık mesleğine saygısızlık yapıldığını düşündüğü bir haber için harekete geçti.

Baro adına yapılan açıklamada,

''NTV haber sitesinde 11. Yargı Paketi’nde avukatlarla ilgili düzenlemeler; “Avukatlara Meslek Ayarı” başlığı ile haberleştirilmiştir.'' hatırlatmasında bulunularak,

''Haber, avukatlığın saygınlığını zedeler şekilde, “Meslekleri dışındaki konularla ilgili sürekli konuşan, gereksiz icra davaları açan, davaları savsaklayan, uzmanlığı dışındaki işlere karışan avukatlara para cezası verilecek” şeklindeki ifadelerle devam etmektedir.'' vurgusuyla duyulan rahatsızlığa dikkat çekildi.



Avukatlık hizmeti bir itibar mesleğidir...



''Avukatlık meslek kuralları kolektif bir itibar mesleği olan avukatlığın bu yönünü korumak ve geliştirmekle birlikte kamu hizmeti yönü nedeniyle de büyük bir öneme sahiptir.'' ifadelerine yer verilen açıklamada,

''Ancak meslek kurallarımız NTV’nin sokak ağzıyla, en avam şekilde haberleştirdiği üzere avukatlara ‘ayar verme’ kurumu değildir.

‘Ayar verme-ayar alma’ gibi lümpen ilişkiler ve söylemler; bağımsız ve özgür basın mevhumunu unutmuş olan NTV için tanıdık hususlar olabilir ancak avukatlık için bu durum akla dahi getirilemez.



Avukatlardan özür dilensin...



Savunma mesleğini özgürce ve meslek kurallarına, Avukatlık Kanunu’na uygun şekilde icra etmekle mükellef olan avukatlar böylesi sokak ağzı söylemlerin muhatabı değildir.

NTV’yi en temel basın etiği ve haber yazım dili kurallarına aykırı şekilde; avukatlığı aşağılama, küçümseme ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan lümpen söylemleri ve yanlı yayınları nedeniyle avukatlardan özür dilemeye ve ilgili haberini düzeltmeye davet ediyor, bir gün bağımsız bir medya kuruluşu olabilmelerini gönülden diliyoruz.'' çağrısında bulunuldu.