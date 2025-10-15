Son Mühür/ Osman Günden - Güzelbahçe Belediyesi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, “Ortak Gelecek Tasarımı” projesiyle ilçenin planlı gelişimi için iş birliği yaptı. Üniversite öğrencileri, Güzelbahçe’nin kentsel kimliği ve sürdürülebilir geleceği için yenilikçi öneriler geliştirecek.

Ortak gelecek için iş birliği

Güzelbahçe Belediyesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, “Ortak Gelecek Tasarımı” projesiyle kent planlamasında bilimsel ve katılımcı bir yaklaşım ortaya koymak için kolları sıvadı.

Proje kapsamında, İDÜ öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp koordinasyonunda, 25 kişilik 2’nci sınıf öğrencisi grubu, Güzelbahçe Belediyesi Ar-Ge Birimi ile birlikte ilçenin kentsel gelişimi ve imar planlarına yönelik yenilikçi çözümler üretecek.

Saha çalışmaları başladı

Projeye dahil olan öğrenciler ilk olarak Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Ardından Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde sosyal çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısına katıldı. Öğrenciler, proje süresince ilçenin farklı mahallelerinde saha gözlemleri yapacak, yerel halkla etkileşim kuracak ve elde ettikleri verilerle mekânsal analizler hazırlayacak. Elde edilen sonuçlar, dönem sonunda düzenlenecek sergi ve sunum etkinliğiyle kamuoyuna sunulacak.

“Bilim ve akılla şehirlerimizi yapacağız”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu proje, Güzelbahçe’nin planlı gelişimi için önemli bir adım olmanın yanı sıra öğrencilerimize de sahada gerçek bir planlama deneyimi kazandıracak. Üniversitelerle yürütülen bu tür projeler, kentlerin geleceğini şekillendiren akılcı ve bilimsel adımlardır. Geleceğin şehirlerine ulaşmanın yolu, akıl ve bilimle hareket etmekten geçiyor. Bu nedenle benzer projeleri her zaman destekleyeceğiz.”

“Akademi ve yerel yönetim el ele”

İDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp, projenin önemine dikkat çekerek, “Akademi ile yerel yönetimlerin iş birliği, kentlerin sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıyor. Öğrencilerimiz Güzelbahçe’nin dinamiklerini yerinde gözlemleyerek çözüm odaklı, katılımcı planlama yaklaşımları geliştirme fırsatı bulacak” dedi.

Genç bakışla sürdürülebilir Güzelbahçe

“Ortak Gelecek Tasarımı” projesi; kent kimliği, sürdürülebilirlik, kamusal alan kullanımı ve yaşam kalitesinin artırılması temaları etrafında şekilleniyor. Öğrencilerin akademik bilgilerini sahadaki deneyimle birleştirmesini hedefleyen proje, Güzelbahçe’nin geleceğine genç ve yenilikçi bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.