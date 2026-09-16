Son Mühür/Hüseyin Demir Aras Kargo Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde organize edilen İzmir’in köklü kulüpleri, Alsancak Atatürk Spor Salonunda bir araya geldi. Kadın voleybolcular, İzmir’in kurtuluşunu kutlamak için karma takımlarla sahaya çıktı. Tek ruh, tek takım anlayışıyla sporun birleştirici gücünü ve 9 Eylül’ün birlik ruhunu yaşatan bu anlamlı buluşmada Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, Göztepe Spor Kulübü genel menajeri Seda Uslu, Altınordu genel menajeri Serkan Güntaç, Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı konuşmalarda bulundu. Altınordu’nun başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar, protokol tribününden etkinliği takip etti.

İzmirli voleybolcular 9 Eylül için sahada

Tek takım, tek ruh ile parkeye çıkan voleybolcular, İzmir’in kurtuluşunu büyük gururla andı. Voleybolcular, hep birlikte büyük Türk bayrağıyla hatıra fotoğrafı çekildi. Göztepe Spor Kulübü ile Aras Kargo Spor Kulübü, etkinlikten önce mini bir hazırlık maçı yaptı.

İzmir takımlarından büyük dayanışma

İzmir takımlarının dayanışma ruhunu belirten Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Billur Burkutoğlu, “Değerli basın mensupları, İzmir’in güzide spor kulüplerinin teknik ekipleri ve değerli sporcuları birlikte olmaktan çok mutluyuz. Bugün İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümünde, bu güzel şehrin, üç değerli kulübün kadın sporcularını aynı sahada buluşması çok kıymetli. 9 Eylül İzmir’in olduğu kadar Cumhuriyetimizin Kuruluş yılı olduğu için çok anlamlı... Bu güzel şehre Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde birlik ve beraberliğini bir kez daha kutluyoruz” şeklinde konuştu.

“Tek ruh, tek takım”

İzmir'in güzide takımlarının tek ruh, tek takım ile bir araya geldiğini vurgulayan Aras Kargo Spor Kulübü Billur Burkutoğlu, “Voleybolda bizim amacımız; sporun birleştirici gücünü dünya platformuna yaymak. Aynı sahayı paylaştığımız Göztepe Spor Kulübü ve Altınordu kulüplerine çok teşekkür ediyoruz. Kendi renk ve değerlerini taşıdığımız saha hepimiz için bir buluşma alanıdır. Bazen bir maçtan geriye kalan şey; kimin kazandığından çok kimlerin hangi değerlerin parçası olduğudur. Bizde aynı hikâyenin parçasıyız. İzmir’in kıymetli kulüpleri bir aradayız. Bu güzel değerin İzmir’e taşınmasını ve bu güzel şehirden Türkiye’ye yayılmasını arzu ediyoruz. Tek ruh, tek takım bir araya geldik. Herkesin eline ve emeğine sağlık” dedi.

“Sporun birleştirici gücü”

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Göztepe Spor Kulübü genel menajeri Seda Uslu, “Değerli basın mensupları, kıymetli sporcularımız, teknik ekiplerimiz hepinize çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşıyor olmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Hepimiz bir aradaysak ve bu işi yapıyorsak verilen mücadele çok kıymetli… Nice birlikte olmayı arzuluyoruz. Yeni sezonda herkese sağlıklı ve bol şanslı bir sezon diliyorum” diye konuştu.

Aras Kargo Spor Kulübü’ne Avrupa’da başarılar dileriz!

İzmir takımlarına yeni sezon öncesi başarı dileklerini ileten Altınordu genel menajeri Serkan Güntaç, “Altınordu ailesi olarak herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkiye’de önde olan spor açık ara kadın voleyboludur. Aras Kargo ailesi ve Aras Kargo Spor Kulübü’ne çok teşekkür ediyoruz. Avrupa Kupası’nda İzmir’i ve ülkemizi temsil ettikleri için başarılar diliyoruz. Göztepe Spor Kulübüne ’de Sultanlar Ligi’nde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Suphi Doğancı’dan 9 Eylül mesajı!

Aras Kargo Spor Kulübü’nün başantrenörü Suphi Doğancı, “9 Eylül tarihiyle çok önemli ve değerli bir gündür. 9 Eylül Kurtuluş günü bizim varlık sebebimizdir. Mustafa Kemal Paşa ve büyük Türk ordusu, şuan bize bu duyguları yaşatıyor, çok büyük fedakârlıklarla, çok büyük özveriyle sağladığı değerleri unutmamak lazım. Bizlerde bizzat hatırlatmaya çalışıyoruz. Tekrardan buradan çok teşekkür ediyoruz. Yaşasın Türk milleti” dedi.