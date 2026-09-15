İzmir'in en işlek noktalarından Eşrefpaşa Caddesi, saniyeler içinde yaşanan feci bir kazaya sahne oldu. Yol kenarında duran kamyonetin dikkatsizce açılan kapısı, caddede seyreden bisikletliye çarparak ağır yaralanmasına yol açtı. Dikkatsizlik yine can yaktı.

Göz göre göre geldi

Olay, 11 Eylül günü öğleden sonra saat 15.40 sıralarında yaşandı. 36 yaşındaki M.T., yönetimindeki kamyoneti yol kenarına yanaştırdı. Araçtan inmek isteyen sürücü, arkasından gelen trafiği kontrol etmeden kapıyı aniden dışarı doğru hamleyle açtı.

Tam o sırada aynı istikamette pedallayan 39 yaşındaki Murat Doğan, açılan kapıya sert şekilde çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden talihsiz adam metrelerce öteye savruldu. Asphalt zemin üzerinde hareketsiz kalan 3 çocuk babası Doğan için çevredeki vatandaşlar derhal polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kritik saatler başladı

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Doğan’a ilk müdahaleyi cadde ortasında yaptı. Ağır yaralanan sürücü, hemen ambulansla hastaneye sevk edildi. Yoğun bakıma alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Murat Doğan’ın yaşam mücadelesi verirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ailesi ve yakınları hastane koridorlarında umutlu bir haber bekliyor.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla bisikletlinin yere savrulduğu o dehşet anları net bir şekilde yer alıyor. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Trafikte sıklıkla karşılaşılan "kör nokta" ihmali, bir ailenin evine ateş düşürdü.