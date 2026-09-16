Beste Temel / Son Mühür - İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde, esnaf kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla Konak Meydanı’nda düzenlenen 39. Ahilik Haftası kutlamalarına Çiğli Belediyesi’nin mesleki eğitim projesi damga vurdu. Çiğli Belediyesi, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası, İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) ve Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle yürütülen kursun öğrencileri, açtıkları stantta teorik eğitimlerini pratiğe dönüştürdü. Gün boyu ziyaretçilere ürünlerin hazırlanış süreçlerini anlatan kursiyerlerin el emeği ikramları yoğun ilgi görürken, mesleki eğitimen üretime ve istihdama uzanan önemi vurgulandı.

Başkan Yıldız’dan esnaf odasına ziyaret

Ahilik Haftası kapsamında Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç’ı makamında ziyaret etti. Altıkulaç’a çiçek takdim ederek haftasını kutlayan Başkan Yıldız, görüşmede esnafın sorunları, meslek kültürünün yaşatılması ve yerel iş birliklerinin geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ahilik geleneğinin dürüstlük, emeğe saygı, kaliteli üretim ve dayanışma değerlerini barındırdığını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yürütülen çalışmalar hakkında şunları söyledi:

"Ahilik; Anadolu’da yüzyıllardır esnaf ve sanatkâr kültürünün temelini oluşturan, meslek ile ahlakı birlikte ele alan güçlü bir yaşam kültürü. Bir mesleği öğrenmenin yanında o mesleği dürüstlükle yapmak, emeğe değer vermek, kaliteli üretmek ve kazancını alın teriyle elde etmek bu anlayışın temelinde yer alıyor. Biz de mesleki eğitim çalışmalarımızı bu değerler doğrultusunda sürdürüyoruz. Pastacılık ve Ekmekçilik Kursumuz bunun güzel örneklerinden biri. Kursiyerlerimiz, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları teorik bilgileri uygulamalı çalışmalarla pekiştiriyor; üretimin farklı aşamalarını öğrenerek mesleki becerilerini geliştiriyor. Böylece yalnızca bir eğitim programını tamamlamıyor, çalışma hayatında kullanabilecekleri somut bir meslek kazanıyorlar. Kursiyerlerimizin kendi elleriyle hazırladıkları ürünleri bugün sergilemeleri de bu sürecin en güzel çıktılarından biri. Her ürün, alınan eğitimin, kazanılan becerinin ve harcanan emeğin bir karşılığı. Bizim için önemli olan, bu emeğin kurs süreciyle sınırlı kalmaması ve kursiyerlerimizin edindikleri meslekle iş hayatında kendilerine yeni bir yol açabilmeleri. Ahilik Haftası, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün ve üretmenin değerini bir kez daha hatırlamak açısından önemli. Çiğli’de bu değerleri yalnızca sözle değil, meslek kazandıran ve insanlarımızı çalışma hayatına hazırlayan çalışmalarla yaşatmayı sürdüreceğiz."