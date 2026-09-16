Son Mühür- Geçtiğimiz aylarda İzmir’deki bazı belediyelerin personellerine, geriye dönük alacaklarını ödememesi nedeniyle, memurlar ve işçiler örgütlü olduğu sendika öncülüğünde eylem yapmış, ses yükseltmişlerdi. Yaşanan anlaşmazlıkların CHP İzmir İl örgütüne ve Genel Merkez'e de yansımıştı. Yaşanan sürecin ardından kısa süreli bir uzlaşı sağlanmıştı. Ancak dün Buca Belediyesi'nde görev yapan memurlar başta olmak üzere örgütlü oldukları sendika öncülüğünde alacakları hakkında eylem yapıp, seslerini duyurmuştu.

Bugün ise Konak Belediyesi'nde çalışan memurların örgütlüğü olduğu sendika tarafından alacak açıklaması yapıldı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz tarafından yapılan açıklamada, "Konak Belediyesi'nde somut ödeme takvimi yok. Belirsizlik devam ediyor. Artık yeter. Emekçilerin sabrı tükendi. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube olarak, Konak Belediyesi emekçilerinin Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan geriye dönük alacakları ve ödenmeyen TİS hakları için aylardır mücadele ediyoruz. Bugün Belediye Yönetimi ile bir kez daha görüştük. Ancak bir kez daha hiç bir söz alamadık" denildi.

"Bu ay da TİS alacaklarımız ödenmedi"

Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Konak Belediyesi'nde somut ödeme takvimi yok. Belirsizlik devam ediyor. Artık yeter. Emekçilerin sabrı tükendi. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube olarak, Konak Belediyesi emekçilerinin Toplu İş Sözleşmesi’nden doğan geriye dönük alacakları ve ödenmeyen TİS hakları için aylardır mücadele ediyoruz. Bugün Belediye Yönetimi ile bir kez daha görüştük. Talebimizi açık ve net ifade ettik. Söz değil, somut ödeme takvimi istedik. Ancak bir kez daha hiç bir söz alamadık. Her görüşmemizde oyalandık, “önümüzdeki günler”, “önümüzdeki hafta”, "önümüzdeki ayın ilk haftası" denildi. İller Bankası ödeneklerinin yetersizliği ve belediyenin mali sıkıntıları gerekçe gösterildi. Yine somut, uygulanabilir ve güvenilir bir ödeme takvimi ortaya konulmadı. Dahası, bu ay da TİS alacaklarımız ödenmedi. Bu ay işçi arkadaşlarımızın maaşları da ödenmedi. Buradan özellikle altını çiziyoruz: Konak Belediyesi’nde çalışan işçi arkadaşlarımızın maaşlarının ödenmemesi kabul edilemez. Bir emekçinin aldığı maaş, günlerce, haftalarca, aylarca bekletilecek bir ödeme değildir. O maaş; çocuğunun okul masrafıdır, evinin kirasıdır, mutfak masrafıdır, elektrik ve su faturasıdır, kredi borcudur. İşçinin maaşını ödememek, doğrudan doğruya emekçinin ve ailesinin yaşamını sıkıntıya sokmaktır. Memurun TİS alacaklarının ertelenmesi, ödenmemesi ve işçi maaşlarının ödenmemesi aynı gerçeği gösteriyor"

"Sabrımız tükendi"

"Belediyenin mali sorunlarının faturası emekçilere kesiliyor. Biz belediyenin ekonomik sorunlarını görmezden gelmiyoruz. Ancak belediyenin mali sorunlarının sorumlusu emekçiler değildir. Krizi yaratan emekçi değildir. Borçlanan emekçi değildir. Kaynakları yöneten emekçi değildir. O halde bedeli neden sürekli emekçi ödüyor? Artık söz değil, tarih istiyoruz. Defalarca görüştük. Bekledik. Müzakere ettik. İyi niyetimizi koruduk. Ama artık sabrımız tükenmiştir. Konak Belediyesi emekçileri her ay aynı soruyu sormak zorunda bırakılıyor: “Maaşım ne zaman yatacak?” “TİS alacağım ne zaman ödenecek?” Bu belirsizlik artık sürdürülemez. TİS ile kazanılmış haklar lütuf değildir. Emekçinin alın terinin karşılığıdır."

Tarih verildi, memurlar yarın belediye önünde sesini yükseletecek

"17 Eylül'de Konak Belediyesi önündeyiz. Buradan Konak Belediye Yönetimi’ne açıkça sesleniyoruz: Artık bizi oyalamayın. Somut ödeme tarihini açıklayın. Emekçinin hakkını ödeyin. 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 12.30’da Konak Belediyesi önünde demokratik, meşru ve yasal hakkımızı kullanarak basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz. Eğer somut bir ödeme takvimi açıklanmaz ve oyalama politikası devam ederse; 21 Eylül pazartesi gününden itibaren mücadelemizi daha da yükselteceğiz. Şunu herkes bilsin: Biz kavga istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz, alın terimizin karşılığını istiyoruz! Biz söz istemiyoruz, ödeme tarihi istiyoruz. 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 12.30'da bütün Konak Belediyesi işçi ve memurlarını haklarına sahip çıkmaya; Hak, Hukuk, Adalet mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın Tüm Bel Sen. Yaşasın KESK"