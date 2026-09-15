AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, beraberindeki AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ile Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Konak’ın öncelikli gündemlerinden biri olan kentsel dönüşüm konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Çankırı beraberinde AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ile Konak Belediye Meclis Üyeleri İsmail Özen ve Hakan Yıldız da yer aldı. Görüşmede kentsek dönüşümün yanı sıra altyapı, ulaşım ve ilçenin yaşam kalitesini doğrudan etkileyen sorunlar ele alındı.

Örnek Narlıdere

Konak’ta kentsel dönüşümün artık ertelenemeyeceğini ve bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Çankırı, dönüşümün yalnızca yapıların yenilenmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Çankırı, Narlıdere’de uzun yıllara yayılan sürecin uzlaşıyla bir aşamaya taşındığını kaydederek, vatandaşın rızasının ve ortak aklın merkeze alındığı bir modelin Konak’ta da uygulanabileceğini söyledi.

Çankırı, ““Narlıdere’de 13 yılın ardından sağlanan uzlaşı, İzmir’de kentsel dönüşüm konusunda önemli bir eşik. Burada ortaya çıkan irade, farklı siyasi partilerin yönettiği belediyelerde de ortak bir çalışma zemininin mümkün olduğunu gösteriyor. Konak’ın da yıllardır biriken kentsel dönüşüm ihtiyacı var. Burada önemli olan siyasi tartışmalar değil, vatandaşın güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşama hakkıdır. Uzlaşıyı büyütmek, çözüm üretmek ve vatandaşın yanında olmak hepimizin sorumluluğudur1 diye konuştu.

“Siyaset daimidir”

Geçmiş yerel seçimlerde Konak Belediye Başkanlığı için aday olduğunu hatırlatan Çankırı, seçim sonuçlarının yapılacak hizmetleri ortadan kaldırmadığının altını çizdi. Adaylığın sona ermesinin sorumlulukları bitirmediğini kaydeden Çankırı şu ifadeleri kullandı:

“Ben Konak için aday oldum, ancak seçilemedim. Fakat adaylığın sona ermesi Konak’a karşı sorumluluğumun sona erdiği anlamına gelmez. Ben bu şehrin milletvekiliyim. Hangi belediye başkanı görev yaparsa yapsın, İzmir’in Konak’ın ve tüm ilçelerin sorunlarının çözümü için katkı sunmak bizim görevimizdir. Siyaset seçimden seçime değil, vatandaşın hayatına dokunduğu sürece anlamlıdır.”

“Kadınlar çözüm üretmeli”

Kadınların kentin geleceğine dair atılacak adımlar ve alınacak kararlarda çok daha fazla söz sahibi olması gerektiğini ve farklı siyasi görüşlerden kadın siyasetçilerin sorunlara çözüm bulabilmek adına diyalog ve iş birliği içinde olması gerektiğini söyleyen Çankırı, ““Kadın dayanışmasının en güzel tarafı, farklı düşüncelere rağmen ortak bir meselede buluşabilmektir. Söz konusu İzmir ve vatandaşımızın geleceğiyse birlikte konuşabilmek, birbirimizi dinleyebilmek ve çözüm aramak zorundayız” diye konuştu.

“Konak kentsel dönüşüme hazır”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise bu ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirterek, ilçenin öncelikli sorunları için iş birliğine açık olduklarını dile getirdi.

Mutlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çankırı ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, eylül ayı meclis toplantısında gündeme getirdikleri kentsel dönüşüm konusunda Bakanlıkla birlikte çalışma beyanlarının hemen ardından gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Mutlu paylaşımında, “Biz Konak Belediyesi olarak kentsel dönüşüme hazırız. Çok yakında başlayacak dönüşüm, sadece Konak’ta değil, İzmir’in değişimine umut olacak” ifadelerini kullandı.



