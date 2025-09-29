Son Mühür- İzmir'deki icra daireleri, vatandaşın temel finansal işlemlerini dahi durma noktasına getiren ciddi bir hizmet zafiyetiyle gündemde. Borçlarını kapatan yurttaşlar, hesaplarına ve kredi kartlarına konulan banka blokelerinin günlerce, hatta haftalarca süren bürokratik engeller nedeniyle kaldırılamamasından şikayetçi. Vatandaşlar, borcun ödenmesine rağmen paralarına ulaşamamalarının hayatlarını felç ettiğini, fatura ve maaş gibi yaşamsal ödemeleri yapamadıklarını dile getiriyor.

"Burası devlet dairesi mi, yoksa bir çocuk oyuncağı mı belli değil,"

İcra dairelerinde yaşanan sorunlar yalnızca blokelerin kaldırılma hızında değil, aynı zamanda kurumsal iletişimde de kendini gösteriyor. Vatandaşlar, dairelere telefonla ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğunu, onlarca kez arama yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Şans eseri telefonun açılması durumunda ise işlerin çözülmediği, aksine bir memurdan diğerine yönlendirme çabasıyla karşılaştıkları bildiriliyor. Mağdurların iddialarına göre, memurlar telefonun başında dahi vatandaş hatta beklerken "telefona kim bakacak" kavgasına tutuşuyor. Bu durumu gözlemleyen yurttaşlar, "Burası devlet dairesi mi, yoksa bir çocuk oyuncağı mı belli değil," dedi.

Mağdur vatandaş, kazançlı banka denklemine tepki

Borç kapatıldığı halde paranın serbest bırakılmaması, sadece bireysel mağduriyet yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda kamu vicdanını da derinden yaralıyor. Zira, vatandaşın serbest kalması gereken parası bloke altında tutulduğu sürece, bu durumdan finansal olarak kazançlı çıkan yine bankalar oluyor. Bankalar, günlerce bloke altında tuttukları bu sermayeyi işletmeye devam ederken, borcunu ödeyen ve hukuki yükümlülüğünü yerine getiren yurttaşlar finansal kayba uğrayarak cezalandırılmış hissediyor. Vatandaşlar, bu duruma isyan ederek, "Borcunu ödeyip mağdur olmak hangi hukuk devletine yakışır?" sorusunu yetkililere yöneltiyor ve bu çarpık düzenin derhal sona ermesini talep ediyor.

Adalet Bakanlığı’na çağrı: "Allah'a emanet" düzen değişmeli

İzmir icra dairelerindeki bu "Allah'a emanet" olarak nitelendirilen düzene isyan eden binlerce vatandaş, çözüm için doğrudan Adalet Bakanlığı'na çağrıda bulunuyor. Vatandaşların beklentisi son derece açık: İcra dairelerinin çağdaş bir iletişim ve takip sistemine kavuşturulması, telefon hatlarının etkin ve ulaşılabilir hale getirilmesi ve en önemlisi, blokelerin kaldırılma sürecinin hızlandırılarak mağduriyetlerin derhal giderilmesi. Bu aksaklıkların, devlet kurumlarına olan güveni zedelediği ve hukuki süreçleri anlamsızlaştırdığı belirtilerek, Bakanlığın bu temel hizmet sorununa acilen el atması bekleniyor.