Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yenilikçi bir sosyal destek projesini hayata geçiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Eğitim Köprüsü" adı verilen bu girişim, ailesi İzmir'de ikamet eden başarılı ve ihtiyaç sahibi yükseköğrenim öğrencileri ile hayırsever gönüllüleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Projenin temel amacı, maddi sıkıntılar nedeniyle eğitim hayatı sekteye uğrayabilecek gençlerin üniversite yolculuklarını güvence altına almaktır. Bu kapsamlı destek programı için hem öğrenci hem de gönüllü başvuruları, 31 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.

Kimler başvurabilir? Başarı ve ikamet şartı aranıyor

Eğitim Köprüsü projesinden yararlanmak isteyen öğrenciler için belirlenen şartlar titizlikle oluşturuldu. Ailesinin İzmir’de ikamet etmesi zorunlu olan öğrencilerin 17 ile 25 yaşları arasında olması gerekiyor. Destek, sadece ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde örgün eğitim gören öğrencilere sağlanacak. Program, sadece devlet üniversiteleri öğrencilerini değil, aynı zamanda vakıf üniversitelerinin yüzde 100 burslu programlarında okuyan başarılı öğrencileri de kapsıyor. Başarıyı teşvik etmek adına, ara ve son sınıf öğrencilerinden talep edilen not ortalaması kriteri ise; 4'lük sistemde en az 2.50, 100'lük sistemde ise 65 ve üzeri olarak belirlendi. Önemli bir not olarak, açık öğretim, uzaktan eğitim, yurt dışı lisans programları öğrencileri ve sabıka kaydı bulunanlar bu destekten yararlanamayacak.

Başvuru süreci ve talep edilen belgeler

Projeye dahil olmak isteyen ihtiyaç sahibi öğrenciler ve onlara destek olmak isteyen tüm gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlar, gerekli detaylı bilgiye ve elektronik başvuru ekranına bizvariz.izmir.bel.tr adresi üzerinden erişebilirler. Başvuruların daha sağlıklı yürütülmesi için süreç, ebeveynler tarafından gerçekleştirilmelidir. Başvuru dosyasında sunulması gereken temel belgeler arasında; e-Devlet sistemi üzerinden alınmış güncel öğrenci belgesi, (hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri hariç) transkript, öğrencinin destek ödemesinin yapılacağı banka hesap bilgilerini gösteren belge ve zorunlu olarak adli sicil kaydı yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hayırseverlik potansiyelini doğru kanallara yönlendirerek, eğitimde kalıcı bir destek mekanizması oluşturmayı ve gençlerin geleceğine güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor. Tüm başvuruların değerlendirilmesinin ardından destek süreçleri hızlıca başlatılacaktır.