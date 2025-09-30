Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde (DEÜ) sunulan uzaktan sağlık hizmetlerine ilişkin Sayıştay’ın 2024 yılı denetim raporu, üniversite bünyesinde uygulanan fahiş ücret tarifesini gösterdi. Sayıştay raporuna göre, hastane, uzaktan verilen sağlık danışmanlığı hizmetleri karşılığında hastalardan mevzuata aykırı bir şekilde 3.000 TL ücret tahsil etti. Bu uygulamanın, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine açıkça aykırı olduğu belirtildi. Zira sağlık hizmetlerinin ücretlendirme yetkisi yalnızca Sağlık Bakanlığı'na ait olup, Bakanlığın bu hizmet için belirlediği resmi tarife 300 TL iken, DEÜ’nün bu miktarın tam on katı fazla ücret talep etmesi, Sayıştay tarafından hukuki dayanaktan yoksun bir uygulama olarak değerlendirildi.

Öğretim üyesinden 25 dakika için 5 bin TL’lik özel danışmanlık ücreti

Kurum içindeki fahiş ücretlendirme tartışmaları sürerken, hastanede görevli bir öğretim üyesinin kendi özel uygulaması da dikkatleri çekti. Hastanenin Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Emin Evren Özcan’ın şahsi web sitesinde yer alan bilgilere göre, doktorun çalışma adresi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ni göstermesine rağmen, 25 dakikalık çevrimiçi (online) danışmanlık hizmeti için belirlediği ücret tam 5.000 TL oldu.

Yoğun talep var

Prof. Dr. Özcan'ın randevu sisteminin incelenmesi, kendisinin yoğun bir taleple karşı karşıya olduğunu gösterdi. Randevuların 7 Ekim’e kadar dolu olduğu görülürken, doktorun tahsis ettiği özel danışmanlık süresinin günlük 15.00 ile 17.30 saatleri arasında olduğu gözlemlendi. Bu aralık, mesai saatleri dışında kalan dilimi işaret ederken, 25 dakikalık periyotlarla toplamda altı saati bulan yoğunlukta danışmanlık verdiği iddia ediliyor. Bu hesaba göre, devlette maaş alan bir üniversite doktorunun, ekstra olarak sunduğu bu özel danışmanlık hizmetinden günlük yaklaşık 30 bin TL civarında ek gelir elde ettiği tahmin ediliyor.