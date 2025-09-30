Son Mühür- İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Amilağ’ın vefatıyla birlikte saldırıda şehit olan polis sayısı üçe yükseldi.

2 polis şehit olmuştu

Olayda 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı.

Amilağ’ın hayatını kaybetmesiyle acı tablo ağırlaştı. Yaralı polis memuru Murat Dağlı ile saldırı sırasında yaralanan vatandaşın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Saldırının hemen ardından çıkan çatışmada 16 yaşındaki saldırgan E.B. yaralı olarak yakalanmıştı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen babasının da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Annesi ve üç zanlı adli kontrol şartıyla serbest

Saldırganın annesi ile birlikte diğer üç zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.