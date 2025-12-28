Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını uğurlayıp 2026 yılına merhaba diyecek olan İzmirlilerin ulaşım konforunu sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir "yılbaşı mesaisi" programı hazırladı. Şehrin dört bir yanını birbirine bağlayan ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro, Tramvay ve İZBAN hatlarında sefer saatleri revize edilerek ulaşım ağının kesintisiz işlemesi hedeflendi. Yapılan yeni düzenleme ile İzmirliler, kutlamaların ardından evlerine güvenle dönebilmesi için gece boyunca toplu ulaşım imkanlarından yararlanabilecek.

ESHOT ve Baykuş seferleri gece boyunca hizmette

ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık gecesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına aktarma merkezleriyle entegre çalışan 64 ana hatta çalışma saatlerini esnetti. Yolcu yoğunluğu analiz edilerek yapılan planlamada, bu hatlardaki son seferler 01.00 ile 02.05 saatleri arasına çekildi. Kentin gece ulaşım yükünü sırtlayan "Baykuş" hatları ise yine devrede olacak. Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere istikametinden Konak Bahribaba peronlarına bağlanacak olan 910, 920, 930, 940 ve 950 numaralı hatlar, gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar yarım saatlik aralıklarla hizmet vermeyi sürdürecek. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Perşembe günü ise tüm otobüs seferlerinde pazar günü tarifesi uygulanacak.

Metro ve Tramvay hatlarında kesintisiz ulaşım

Raylı sistem kullanıcıları için 31 Aralık Çarşamba gecesi büyük bir kolaylık sağlanıyor. İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları, yılbaşı gecesini sabaha bağlayan saatlerde seferlerine ara vermeyecek. Metro hattında gece yarısından sonra 05.00’e kadar sürecek olan seferler, 20 dakikadan başlayıp saat başı aralıklara kadar değişen periyotlarla devam edecek. Konak Tramvayı, yoğunluğun en fazla beklendiği 22.30 sonrası sıklaşan seferleriyle yolcu taşıyacak, gece ilerleyen saatlerde ise seyrekleşerek de olsa sabaha kadar raylarda olacak. Karşıyaka Tramvayı da benzer şekilde 00.20 ile 05.20 saatleri arasında saatte bir sefer yaparak Karşıyaka sahil şeridindeki ulaşım ihtiyacına cevap verecek.

İZDENİZ Körfez’de gece seferlerini başlatıyor

Deniz ulaşımını tercih edenler için İZDENİZ, 31 Aralık günü normal hafta içi programını uygularken gece yarısından sonra özel ek seferler koyacak. Karşıyaka ve Alsancak iskeleleri arasında gerçekleşecek olan bu gece seferlerinde "Baykuş" tarifesi geçerli olacak. Karşıyaka’dan 00.45’te başlayacak olan vapur seferleri, Alsancak’tan 05.05’teki son seferine kadar birer saatlik periyotlarla karşılıklı olarak icra edilecek. 1 Ocak sabahı ise gemiler hafta sonu düzenine geçecek; arabalı vapur (feribot) seferleri saat 11.00’de, yolcu gemileri ise 07.20 itibarıyla körfez sularına açılacak.

İZBAN’dan ek sefer müjdesi ve ücretsiz ulaşım imkanı

Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, yılbaşı gecesi için kuzey ve güney aksında toplam 6 ek sefer düzenleyerek kapasitesini artırdı. Aliağa-Tepeköy ve Alsancak-Menemen/Cumaovası hatlarında gece 02.15’ten 03.56’ya kadar sürecek olan ek seferlerle, raylı sistemdeki yoğunluğun dengelenmesi planlanıyor. Ayrıca 1 Ocak 2026 tarihinde İZBAN, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda tüm gün boyunca yolcularına ücretsiz hizmet sunacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım modlarına dair detaylı hareket saatlerine ilgili kurumların mobil uygulamaları ve resmi web siteleri üzerinden anlık olarak erişebilecek.