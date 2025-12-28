Türk yüzme dünyası, Antalya’da düzenlenen Türkiye Sportive Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda gerçekleşen muazzam bir başarıya tanıklık etti. Göztepe Spor Kulübü’nün gururu milli yüzücü Derin Akar, havuzda sergilediği üstün performansla sadece bir şampiyonluk kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Türk spor tarihinin uzun süredir kırılamayan rekorlarından birini sarsıcı bir dereceyle yeniledi.

Antalya’da rekorlarla dolu bir performans

Şampiyonanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olan 100 metre karışık kategorisinde kulvarındaki yerini alan Derin Akar, başlangıç düdüğüyle birlikte rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Her stil geçişinde temposunu koruyan ve bitiş çizgisine büyük bir azimle ilerleyen milli sporcu, kronometreler durduğunda eşine az rastlanır bir tabloya imza attı. Akar, yarışı 1.03.13’lük derecesiyle tamamlayarak kürsünün en üst basamağına çıkma başarısını gösterdi.

11 yıllık eşik Derin Akar ile aşıldı

Bu derecenin en çarpıcı tarafı ise tam 11 yıldır hiçbir sporcu tarafından ulaşılamayan bir barajı temsil etmesiydi. Göztepe Spor Kulübü’nün sosyal medya mecraları üzerinden heyecanla duyurduğu bu zafer, Derin Akar’ın adını "Türkiye Rekortmeni" olarak altın harflerle yazdırdı. On yılı aşkın bir süredir kırılamayan rekorun el değiştirmesi, hem kulüp camiasında hem de yüzme otoriterleri arasında büyük bir sevinç ve takdirle karşılandı.

Göztepe sosyal medyadan gururla duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüp, genç sporcusunun bu devrim niteliğindeki başarısını takipçileriyle paylaşırken, Derin Akar’ın çalışma disiplinine ve milli formayı en iyi şekilde temsil etme gayretine vurgu yaptı. Antalya’daki şampiyonada elde edilen bu sonuç, sadece bir kulüp başarısı değil, aynı zamanda Türk yüzme sporunun son yıllarda katettiği mesafenin de somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Türk yüzme sporunun yeni rol modeli

Elde edilen bu tarihi derece, genç sporcular için de büyük bir motivasyon kaynağı oluşturdu. 100 metre karışık gibi teknik beceri ve dayanıklılığın en üst düzeyde olması gereken bir disiplinde, 11 yıllık bir rekoru 1.03.13 gibi iddialı bir süreyle geliştiren Derin Akar, gelecek vaat eden kariyerinde çok önemli bir eşiği daha geçmiş oldu. Spor kamuoyu, milli yüzücünün ilerleyen dönemlerde uluslararası arenada Türkiye’yi temsil ederek yeni başarılara imza atmasını bekliyor.