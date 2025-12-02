Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşım hizmetlerinde devrim niteliğinde bir yeniliğe imza atarak, "Genç İzmirim Kart" uygulamasını resmen başlattı. Bu yeni düzenleme sayesinde, 7 yaşını doldurmuş ancak 26 yaşından gün almamış tüm bireyler, herhangi bir öğrenci belgesi zorunluluğu olmaksızın indirimli ulaşım tarifesinden faydalanmaya başladı. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, eğitim hayatına ara vermiş ya da mezun durumda olan ancak genç yaş grubunda yer alan çok sayıda kent sakini, bütçelerini rahatlatan bu karardan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Genç tarife genişletildi: Yaş kriteri esas alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı stratejik kararla, toplu ulaşım tarifelerindeki eski "öğrenci" ibareleri, yeni "genç" tanımıyla değiştirildi. Daha önceki tarifede yer alan "30 yaşından gün almamış öğrenciler faydalanabilir" kuralı, modern ve kapsayıcı bir yaklaşımla "7 yaşından gün almış, 26 yaşından gün almamış kişiler faydalanabilir" şeklinde revize edildi. Bu köklü değişim, öğrenci statüsünden bağımsız olarak gençlerin ekonomik koşullarının desteklenmesini hedefliyor. Artık geniş bir genç kesim, öğrenci abonman kartına eş değer haklarla toplu ulaşım imkanlarından yararlanabiliyor. Bu yeni sistem, aynı zamanda "Genç Abonman İzmirim Kart" kullanımının da önünü açıyor.

Ekonomik rahatlama gençlerin yüzünü güldürdü

Yeni Genç İzmirim Kart uygulaması, özellikle mezun durumda olup üniversite sınavlarına hazırlanan veya iş arayan gençlerin finansal yükünü önemli ölçüde hafifletti. Geçtiğimiz yıl liseden mezun olan ve tam kart kullanmak zorunda kalan Servan Tutuş, uygulamanın kendisi için büyük bir rahatlama olduğunu belirterek, "Her gün kütüphaneye gidiyorum ve mezuniyet sonrası tam kart bütçemi zorluyordu. Bu kart ile bütçem ciddi anlamda rahatlayacak," ifadelerini kullandı. Benzer şekilde, mezuniyetin ardından ulaşım ücretinin iki katına çıktığını dile getiren Baran Taylan, bu sayede büyük oranda tasarruf sağlayacağını ve bu ayı daha refah içinde geçireceğini vurguladı. Üniversite adayı Efe Cengiz de, ailelerinin imkanlarıyla geçinen gençler için tam ücret ödemenin zorluğuna dikkat çekerek, bu kartın hayatlarını kolaylaştıracağını belirtti.

Çalışan gençlerden Umut Maman ise hizmetin ekonomik faydasının yüksek olduğunu dile getirerek, kart başvuru sürecinin beklenenden çok daha kısa sürede tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı ve hizmetin başarısını takdir etti. İş hayatına erken atılan Hüsnegül Yılmaz da, eğitimi devam etmeyen gençlerin de düşünülmüş olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, uygulamanın ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti. Gençler, kendilerini destekleyen bu kapsayıcı adımı takdir ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne toplu teşekkürlerini ilettiler.

Başvuru süreci ve kart kullanım koşulları

Genç İzmirim Kart’tan yararlanma şartlarını sağlayan bireyler için kullanım ve başvuru süreçleri de netleştirildi. Halihazırda elinde öğrenci kartı bulunan 7-26 yaş arası gençler, mevcut kartlarını genç tarifeli olarak kullanmaya devam edebilecekler. 26 yaşını doldurmuş olanların öğrenci kartları ise otomatik olarak kişiselleştirilmiş tam karta dönüşecek.

Öğrenci kartı olmayan ve belirlenen yaş kriterlerine uyan gençlerin, 170 Türk Lirası karşılığında kart temin etme imkanı bulunuyor. Bu süreç, İzmirim Kart Merkezleri üzerinden yapılabileceği gibi, İzmirim Kart mobil uygulaması aracılığıyla online başvuru yoluyla da gerçekleştirilebiliyor. Online başvurularda kartlar, kargo ücreti karşılığında başvuru adresine hızlıca gönderiliyor. En önemlisi, daha önce öğrenci kartlarına tanınan tüm haklar, yeni Genç Tarife için de eksiksiz biçimde geçerli olacak ve abonman sistemi bu kartlar için de sürdürülecek.