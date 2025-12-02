Doğal Taş Ihracatında Hedef 50 Milyon Dolar!

Son Mühür - Türkiye’de doğal taş ihracatında lider konumda bulunan Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), sektörde 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak amacıyla Meksika pazarını stratejik öncelikleri arasına aldı. Bu kapsamda 23–28 Kasım 2025 tarihleri arasında Meksika’ya Sektörel Ticaret Heyeti düzenlendi.

100’den fazla ikili iş görüşmesi yapıldı

Ticaret heyetine Türkiye’den 12 doğal taş ihracatçısı katıldı. Heyet kapsamında 20 Meksikalı ithalatçı firma ile gerçekleştirilen organizasyonda 100’ün üzerinde ikili iş görüşmesi yapıldı. Türk firmalarının her biri en az 9 birebir görüşme gerçekleştirdi.

EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, Meksika pazarında önemli iş birliklerinin temellerinin atıldığını ifade etti.

Amerika kıtasına açılan stratejik kapı

Meksika’nın coğrafi konumu itibarıyla hem Kuzey hem de Güney Amerika’ya açılan önemli bir ticaret kapısı olduğuna dikkat çeken Alimoğlu, ülkede özellikle lüks konut projeleri, oteller ve ticari yapılarda doğal taş kullanımının arttığını vurguladı. Görüşmelerde ürün numuneleri, fiyat yapıları, lojistik seçenekler ve iş birliği modelleri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Alimoğlu, 2025 yılının ocak–ekim döneminde Meksika’ya yapılan doğal taş ihracatının 4 milyon dolar seviyesinde kaldığını, orta vadede bu rakamın 50 milyon dolara ulaşacağına dair beklentilerinin güçlendiğini kaydetti. Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisi ile uyumlu olarak Meksika’ya yönelik pazarlama çalışmalarının 2026 ve sonraki yıllarda süreceği belirtildi.

Sektörün önde gelen firmalarına ziyaret

EMİB heyeti, ikili iş görüşmelerinin yanı sıra Meksika’nın doğal taş ithalatında öne çıkan Comercializadora de Piedras Naturales, Grupo Tenerife, Onice, Mármolés Maga, Mármolés Travertino, Mármolés Puerte ve Everstone firmalarını ziyaret etti.

4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajı

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan EMİB Başkanı İbrahim Alimoğlu, dünya genelinde bulunan 90 maden türünün 70’inin Türkiye’de yer aldığına dikkat çekti. Alimoğlu, çevreyi koruyarak yer altındaki doğal kaynakları ekonomiye kazandıran tüm madencilerin emeklerinin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını vurgulayarak Dünya Madenciler Günü’nü kutladı.