Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediyesi ve Medicana Çeşme Tıp Merkezi iş birliğiyle Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Sağlığa Pembe Adımlar Atıyoruz” etkinliği düzenlendi. Başkan Lâl Denizli, “Kadınlarımızın sağlık hakkına erişimi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Farkındalık yürüyüşüne yoğun katılım

Çeşme Belediyesi, Medicana Çeşme Tıp Merkezi iş birliğiyle 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Sağlığa Pembe Adımlar Atıyoruz” etkinliği gerçekleştirdi. 10 Ekim Cuma günü Mehmetçik Parkı’ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Etkinliğe yüzlerce vatandaş katılırken, pembe balonlar ve dövizlerle erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Başkan Denizli’den kadın sağlığı vurgusu

Yürüyüşe Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve İzmir Medicana Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal da katıldı. Açılış konuşmasında Başkan Denizli, “Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Çeşme Belediyesi olarak kadın sağlığına büyük önem veriyoruz. Çeşme Kadın Kooperatifi ve KETEM iş birliğiyle kadınlarımızın ücretsiz meme ve rahim kanseri taramalarına ulaşmalarını sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl erken teşhis sayesinde kanseri yenmeyi başaran Semra ablamızın hikâyesi hepimize umut verdi,” dedi.

Uzmanlardan bilgilendirici sunumlar

Etkinlikte Medicana Çeşme Tıp Merkezi Uzman Doktoru Erol Olcaş, meme kanserinde erken tanı yöntemleri, kendi kendine muayene teknikleri ve düzenli kontrollerin önemi hakkında bilgi verdi. “Meme kanseriyle mücadelede farkındalık en etkili yoldur. Kadınlarımız düzenli tarama yaptırarak hem kendi yaşamlarını hem de sevdiklerinin hayatlarını koruyabilir,” dedi.

Pilatesle farkındalık ve hareket

Etkinliğin sonunda Çeşme DE Pilates Studio eğitmenleri eşliğinde pilates etkinliği düzenlendi. Katılımcılar hem sağlıklı yaşam bilincini pekiştirdi hem de farkındalık yürüyüşünü sporla tamamladı.

Kadın sağlığında öncü kent

Çeşme Belediyesi, yıl boyunca devam edecek sağlık taramaları ve farkındalık etkinlikleriyle kadınların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Başkan Denizli, “Kadınlarımızın sağlığı, toplum sağlığının temelidir. Erken teşhisin önemini her fırsatta hatırlatmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.