Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre İzmir, 2025 yılının ilk 8 ayında 1 milyon 390 bin 484 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam, kentin son 3 yıldaki en yüksek yabancı ziyaretçi sayısı oldu. İzmir’e gelen yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,71 arttı.

Almanya ilk sırada

Ağustos ayında İzmir’e gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,71 artarak 311 bin 95’e ulaştı. Kente en çok 501 bin 12 kişi ile Almanya’dan, 159 bin 287 kişi ile İngiltere’den, 85 bin 644 kişi ile Hollanda’dan ziyaretçi geldi. Polonya 76 bin 287 kişi ile dördüncü sırada yer aldı. Polonya’yı 58 bin 928 kişi ile Fransa, 44 bin 648 kişi ile Belçika ve 35 bin 725 kişi ile Azerbaycan izledi.

En çok artış Almanya ve Hollanda’dan

2024 yılının ilk 8 ayında Almanya’dan 345 bin 414 kişi İzmir’e gelirken bu sayı 2025’in aynı döneminde yüzde 45,5 artışla 501 bin 12’ye yükseldi. İngiltere’den gelen ziyaretçi sayısı yüzde 6,4 artarak 159 bin 287’ye, Hollanda’dan gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 25,33 artışla 85 bin 644’e ulaştı.

Hava yolu tercih ediliyor

İzmir’e gelen yabancı turistlerin büyük çoğunluğu hava yolunu tercih etti. Yılın ilk 8 ayında 1 milyon 278 bin 262 yabancı ziyaretçi havalimanından giriş yaptı. Ağustos ayında hava yoluyla gelen yabancı sayısı 294 bin 780 olarak kaydedildi. Deniz yoluyla gelen ziyaretçi sayısı ise yılın ilk 8 ayında 112 bin 222, ağustos ayında ise 16 bin 315 olarak açıklandı.