Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye genelinde ve Ege Bölgesi genelinde geçtiğimiz hafta sonu etkili olan soğuk ve yağışlı hava, yerini kademeli sıcaklık artışına bırakıyor. İzmir Meteoroloji Şube Müdürlüğü yetkililerinin aktardığı son bilgilere göre, hafta sonundan itibaren termometreler yükseliş eğilimine girmişti. Üç ilde (İzmir, Aydın ve Manisa) gece ölçülen en düşük hava sıcaklıkları 9 derece olarak kaydedilmişti. Bugün itibarıyla ise hava sıcaklıkları artış eğiliminde.

Bugün hava nasıl olacak?

4 Mayıs Pazartesi günü için havanın genel olarak parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İzmir, Manisa ve Aydın'ın doğu kesimlerinde kısa süreli yağışlar görülse de günün ilerleyen saatlerinde yağışlar etkisini kaybedecek. Bugün il merkezlerinde ölçülecek en yüksek sıcaklıkların İzmir ve Aydın'da 17 derece, Manisa'da ise 16 derece civarında olması öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar devam edecek mi?

Rüzgar durumuna ilişkin olarak, kuzey ve kuzeybatı yönlerden esen kuvvetli rüzgarlar gün boyu etkisini sürdürecek. Özellikle kıyı ve kuzey kesimlerde rüzgarın hızının saatte 40 ile 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Yetkililer, rüzgarın fırtınaya yakın bir şiddette esme ihtimaline karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Salı günü yükselişe geçiyor

Hava sıcaklıklarındaki yükseliş ise Salı ve Çarşamba günleri de devam edecek. 5 Mayıs Salı günü İzmir'de en düşük 9 ve en yüksek 21 derece, Aydın'da en düşük 8 ve en yüksek 22 derece, Manisa'da ise en düşük 8 ve en yüksek 20 derece sıcaklıklar ölçülecek. 6 Mayıs Çarşamba günü ise hava durumunun parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklıkların İzmir ve Manisa'da 24 dereceye, Aydın'da ise 26 dereceye kadar ulaşması tahmin ediliyor.

Hafta sonuna doğru beklenen havalar geliyor

Hafta sonuna doğru ise Ege Bölgesi'nde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının İzmir ve Manisa'da 28 dereceye, Aydın'da ise 29 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

