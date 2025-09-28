Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, Darağaç Kolektifi Derneği ile gerçekleştirdiği işbirliği sayesinde İzmir’in kültürel ve sanatsal çehresini dönüştürmeye devam ediyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) yürütücülüğünde ve Avrupa Birliği’nin desteklediği 'Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı' kapsamında bir süredir devam eden etkinlikler, Konak Modern ve Umurbey Mahallesi sokaklarını kapsayan yeni bir sergiyle zirveye ulaştı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kapanış sergisinin açılışına katılarak sanatçılarla bir araya geldi ve projenin kültürel yaşama kattığı değeri vurguladı.

Fermantasyon serisi sokakları sanat merkezine dönüştürdü

Uzun zamandır “Fermantasyon” başlığı altında farklı sergileri sanatseverlerle buluşturan bu kapsamlı projenin son ayağı, Umurbey Mahallesi’nin sokaklarında ve Konak Modern Sanat Galerisi’nde eş zamanlı olarak açıldı. Sergi açılışına katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, projede emeği geçen sanatçılarla birlikte eserleri yerinde inceledi. Başkan Mutlu, Konak’ın kültürel yaşamına değer katan, ilham dolu katkılarıyla emek veren tüm sanatçılara içtenlikle teşekkür ettiğini belirtti. Bu tür projelerin, yerel yönetimlerin sanata ve kültüre verdiği önemin somut göstergeleri olduğunu ifade etti.

İki ayrı sergiyle yoğun bir sanat deneyimi

Projenin kapanış sergisi, ilk günden bu yana Umurbey sokaklarına yayılan eserleri yeniden deneyimleme imkânı sunarak mahalleyi geçici bir sanat merkezine dönüştürdü. Geniş bir sanatçı yelpazesini bir araya getiren son sergide Ali Çetinkaya, Jaku, Atakan Tuna, Yama/Maya (Ege Bulut & Uygar Mando & Dide Sevinçok & Berk Selamoğlu), Cenkhan Aksoy gibi farklı disiplinlerden gelen pek çok sanatçının etkileyici eserleri yer aldı. Bu kapanış sergisi, Konak Modern’in yanı sıra Umurbey Mahallesi'nin 1512, 1519, 1522, 1523, 1525, 1527 ve 1532 numaralı sokaklarında 24 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

Ayrıca, Konak Modern’de 19 Eylül’de açılan ana Fermantasyon Sergisi de sanatseverler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor. 14 Ekim tarihine kadar gezilebilecek olan bu sergide ise 21 genç sanatçının eserleri bulunuyor. Bu genç yetenekler arasında Armağan Şıvgın, Ayça Su Değirmenci, Deniz Kuzhan, Merve Aydar ve Okyanus Çağrı Çamcı gibi isimler yer alıyor. İki farklı tarihe kadar açık kalacak bu sergiler, Konak’ın sanat takvimini zenginleştirerek hem genç hem de deneyimli sanatçıların üretimlerini İzmirli izleyiciyle buluşturma misyonunu başarıyla sürdürüyor. Sanatın sokaklara taşınması, mahalle kültürünü canlandırarak bölgeye dinamizm katıyor.