İzmir’de tramvayda bir grup kız öğrenci arasında çıkan kavga, yolcuların şaşkın bakışları arasında cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavganın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

İzmir’de seyir halindeki tramvayda henüz nedeni öğrenilemeyen bir tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik, kız öğrencilerin saç saça ve yumruk yumruğa kavgasına dönüştü.

Olayda bir kız öğrenci saçlarından çekilerek yere düşürüldü. Yerde darbedilen öğrenci, defalarca yumruklandı.

Yolcular araya girmekte zorlandı

Tramvayda bulunan diğer yolcular ve kavga eden öğrencilerin arkadaşları tarafları ayırmaya çalıştı. Ancak kavgayı engellemek kolay olmadı. Yolcuların çaresizliği, kavganın şiddetini gözler önüne serdi.

Kavga kameralara yansıdı

Yaşananlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki kız öğrencinin birbirine saldırdığı, başka bir öğrencinin ise araya girerek yerdeki kişiye defalarca yumruk attığı görüldü.