Gün sonu eve dönüş yolculukları ise bir an önce dinlenmek isteyenler için apayrı bir yorgunluk kaynağı. Tüm bu karmaşanın uzağında, sadece denizin ve rüzgarın sesinin duyulduğu, araç kullanmanın çile olmadığı bir ilçe var.

Karaburun’da Direksiyon Sallamak Bir Keyif

İzmir'in o bitmek bilmeyen şehir içi kalabalığından, Altınyol'da yaşanan akşam kilitlenmelerinden kilometrelerce uzakta yer alan Karaburun, sürücüler için adeta nefes alma noktası. Yarımadanın uç kısmında bulunmasının avantajıyla, o boğucu transit geçişlerin tamamen dışında kalıyor. Burada virajlı ama bir o kadar da açık yollarda ilerlerken kendinizi o kalabalık şehrin bir parçası gibi hissetmiyorsunuz. Sağınızda uzayıp giden deniz manzarası eşliğinde, araba kullanmak bir zorunluluktan çıkıp dinlendirici bir yolculuğa dönüşüyor.

Merkezin Park Savaşlarından Çok Uzakta

Alsancak'ta veya Karşıyaka'da arabanıza yer bulmak için attığınız o bitmek bilmeyen turları düşünün. Bir de Karaburun'un o rahat sokaklarını... Burada aracınızı park etmek için kimseyle mücadele etmiyorsunuz. Çarşıya indiğinizde veya sahilde bir çay içmek istediğinizde, aracınızı güvenle bir kenara bırakıveriyorsunuz. Ulaşımdaki bu muazzam rahatlık, bölge insanının da çok daha sakin kalmasını sağlıyor. Kimse sürekli saatine bakarak koşturmuyor, her şey olması gerektiği gibi doğal bir hızda akıyor.

Egzos Kokusundan Arınmış Bir Nefes

Milyonlarca insanın ve aracın yarattığı o ağır hava kirliliği bu temiz ilçenin sokaklarına giremiyor. Sabah camı açtığınızda içeriye yanmış mazot kokusu değil, iyot ve çam kokusu doluyor. İnsanların birbirine tahammül seviyesinin yollardaki stresle ne kadar doğrudan bağlantılı olduğunu burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Trafik karmaşasının olmaması, yüzlerdeki tebessümü artırırken, o büyükşehir yorgunluğunu da bir çırpıda silip atıyor.