Kış aylarının yaklaşması ile birlikte gündemin merkezinde olan yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik , mevcut yağışlı sistemin doğu bölgelerde etkisini sürdürdüğünü belirterek, “Özellikle Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda cuma ve cumartesi günü yağışlar göreceğiz. Cumartesi günü zamanla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğiz. Cumartesi günü sadece Trakya’da yağış beklentimiz var. Pazar günü ise sistemin batı bölgelerde etkili olacağını bekliyoruz.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Şu anda sıcaklıklar mevsim normalleri civarında. Batı bölgelerde birkaç derece mevsim normallerinin altında seyrediyor. Hafta sonunda sistem gelmeden hemen önce 1-2 derece artacak. Ancak pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemle birlikte pazartesi, salı ve çarşamba günleri sıcaklıklar özellikle batı ve iç bölgelerde 4-5 derece kadar azalacak” dedi.

Yeni sistem pazar günü batıdan giriş yapacak

Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacağından bahsederek “Yeni gelen sistemle birlikte pazar günü batı bölgelerden başlayarak pazartesi ve salı günü ülke genelinde yağışlara sebep olacak. Özellikle yeni haftayla birlikte Marmara ve Karadeniz’de zaman zaman yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bu yağışların oluşturabileceği ani su baskını, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmakta fayda var” ifadelerini kullandı.

Ankara’da yağış pazar akşamı başlayacak

Başkentte cuma günü ve hafta sonunun büyük bölümünde yağış beklenmediğini kaydeden Çelik, “Ankara’nın yağışı pazar günü gece saatlerine doğru, akşam saatlerinden sonra başlayacak. Pazartesi günü Ankara’da yine gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. En yüksek sıcaklıklar Ankara’da 20-22 derece civarında. Pazartesi ve salı gününden sonrasında 3-4 derecelik düşüş bekliyoruz” diye konuştu.

İstanbul’da hafta sonu sağanak bekleniyor

İstanbulda'ki yağış beklentisi hakkında açıklamalarda bulunan Çelik şu ifadeleri kullandı: “Cumartesi ve pazar günü İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. İstanbul’daki en yüksek sıcaklıklar Ankara’daki gibi 22-23 derece bandında seyrediyor. Yağışla birlikte pazar gününden itibaren 3-4 derecelik sıcaklık düşüşünü İstanbul’da da hissedeceğiz.”

İzmir’de pazar günü sağanak yağış bekleniyor

İzmir'e ayrı bir paragraf açan Çelik cuma ve cumartesi günü yağış beklenmediğini ifade ederek “İzmir’de pazar günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Pazar gününden sonra sistem kıyı Ege’de etkisini kaybediyor. Ancak özellikle kıyı Ege dışında pazartesi ve salı günleri ülkenin büyük bölümünde yağış var” diye ekledi.