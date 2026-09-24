AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programının ardından İzmir’de çeşitli temaslarda bulunacak. İnan 25-26 Eylül tarihlerinde kentte birçok ziyarete ve parti programlarına katılacak.

İnan’ın programı 25 Eylül Cuma Günü başlayacak. Saat 13.55-14.10 arasında İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yapacak. Ardından 14.30’da, vefat eden eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura’nın ailesine taziye ziyaretinde bulunacak.

İnan taziyenin ardından saat 15.30’da Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret edecek. Ardından saat 16.30’da tarihi un fabrikasının restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyecek.

İnan, programının ikinci günü olan 26 Eylül Cumartesi günü ise saat 10.00’da AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında düzenlenecek basın açıklamasına katılacak.

Foça’yı ziyaret edecek

İnan Cumartesi günü programı kapsamında Foça’yı ziyaret edecek. Saat 14.00’te AK Parti Foça İçe Başkanlığı’na gidecek. Saat 15.30’da ise Foça Belediyesi’ni ziyaret edecek.

İnan akşam saat 20.00’de Bergama’da düzenlenecek olan AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin’in oğlu Osman Şahin ile Nurgül Targal’ın düğün merasimine katılacak.