Süper Lig'in 6. haftasında cuma günü Beşiktaş'ı konuk edecek olan Göztepe, bu önemli karşılaşmaya mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor. Ancak takımın son dönemde kendi sahasında sergilediği performans, endişe yaratıyor. Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son maçlarda galibiyet yüzü görmekte zorlanıyor.

Son 10 iç saha maçında yalnızca bir galibiyet

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz sezondan bu yana evinde çıktığı 10 lig maçında sadece bir kez galip gelebildi. Bu 10 karşılaşmanın yedisinden beraberlikle ayrılan Göz-Göz, iki kez de rakiplerine mağlup oldu.

Geçmiş sezon ve güncel durum

Göztepe'nin iç saha performansındaki düşüş, 2024-25 sezonunda Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmasıyla başladı. Aynı sezon boyunca Samsunspor'la 2-2, Eyüpspor, Gaziantep FK, Beşiktaş ve Hatayspor'la 1-1 berabere kalan takım, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi. Göztepe bu zorlu periyotta, tek galibiyetini 4-1'lik skorla Başakşehir'e karşı elde edebildi.

Bu sezona bakıldığında ise Gürsel Aksel Stadı'nda iki maça çıkan İzmir temsilcisi, her iki karşılaşmadan da puan kaybıyla ayrıldı. Fenerbahçe ile oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlanırken, Konyaspor maçı karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere bitti.

Beşiktaş maçı öncesi takımın bu durumu, taraftarlar arasında soru işaretleri yaratırken, futbolcuların ve teknik heyetin bu kötü gidişatı durdurmak için ekstra motivasyonla sahaya çıkması bekleniyor. Beşiktaş karşısında alınacak bir galibiyet, hem moral hem de puan tablosu açısından büyük önem taşıyor.