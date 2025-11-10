Son Mühür / Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden, bahis operasyonunda yer alan futbolcuların isimlerini resmen açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında adı geçen futbolcuların listesini resmen duyurdu. Açıklamada İzmir’i temsil eden çok sayıda kulüpten futbolcuların da yer aldığı dikkati çekti.

Süper Lig’de Göztepe A.Ş. forması giyen İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız listede yer aldı. 2’nci Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Aliağa Futbol A.Ş., Altınordu ve Menemen Futbol Kulübü bünyesinden toplam 27 futbolcu soruşturma kapsamına alındı.

3’üncü Lig’den ise Altay, Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş., İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş., Karşıyaka ve Tire 2021 Futbol Kulübü takımlarından toplam 43 futbolcu TFF’nin açıkladığı isimler arasında yer aldı.

İşte, takımlar ve listede yer alan isimler:

2’nci lig takımlarından 4 takım yer aldı

Bucaspor 1928’den; Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Buğra Hotur, Ali Emir Pervanlar, Hasan Can Yıldız

Aliağa Futbol A.Ş.’den Eray Akar, Kubilay Anteplioğlu, Hakan Demir, Kadir Kurt, Sergen Piçinciol, Muhammer Sarıkaya, Mehmet Uysal, İbrahim Yılmaz

Altınordu; İzlem Anıl Balakkız, Uğur Çetinkaya, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı, Umut Keseci, Mustafa Kocabaş, Arif Şimşir

Menemen Futbol Kulübü’nden; Ahmet Kartal Dede, Erkan Gövercin, Berkant Şahin Kök, Hakan Özkan, Alper Efe Pazar, Hakan Selim Yıldız

3.Lig Takımları’ndan da isimler listede

Altay’dan; Caner Baycan, Onur Efe, İsa Toygar Ekinci, Ali Kızılkuyu, Ulaş Hasan Özçelik, Oktay Özdede, Ozan Evrim Özenç, Murat Uluç

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.’den; Alper Aşkın, Arda Bilmez, Fatih Demirlek, Arda Kırgül, Emircan Koku, Dursun Batuhan Kuru, Emirhan Ünlü, Metin Yüksel

İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.’den; Anıl Arıcıoğlu, Batuhan Bayar, Halil İbrahim Keleş, Erhan Şentürk, Yusuf Talga, Arda Yılman

Karşıyaka’dan; Mücahit Aslan, Hıdır Aytekin, Harun Kaya, Muharrem Tunay Meral, Erhan Öztürk, Yasin Uzunoğlu, Erol Zöngür

Tire 2021 Futbol Kulübü’nden; Atakan Akbulut, Ege Batur, Doğukan Çınar, Anıl Doyuran, Mert Korkmaz, Siraç Tüfekçi, Emin Can Uysal, Bertuğ Uz, Serkan Yeşilyurt, Musa Yüksel,