Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen ihbar, itfaiye ekibini hayatlarının en olağandışı görevine sürükledi. Yangın veya kurtarma operasyonu sandıkları çağrı, yepyeni bir hayatın tam ortasındaydı. 29 yaşındaki Rabia Akkeçe evinde doğum sancılarıyla kıvranıyordu. Hastaneye yetişmek artık imkansızdı. Mucize evde gerçekleşti.

Saniyelerle yarış ve dar merdivenler

Karşıyaka İtfaiye Grubu'nda görevli paramedikler Erol Çıtır ile Büşra Şen Arifoğulları ve şoför Murat Ay hızla adrese intikal etti. Dört katlı binada asansör yoktu ve merdivenler son derece dardı. Anne adayını güvenli şekilde dışarı taşımanın imkansız olduğunu gören ekip acilen takviye kuvvet istedi. Hazırlıklar sürerken sancılar iyice sıklaştı ve doğum başladı. Bekleyecek zaman kalmamıştı.

Ev ortamında gelen sağlıklı bebek

Paramedikler anlık bir kararla doğumu evde gerçekleştirmeye koyuldu. Ekibin soğukkanlı ve profesyonel müdahalesi kısa sürede sonuç verdi. Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek dünyaya gözlerini açtı. Ahmet Can adı verilen bebek ile anne Rabia Akkeçe ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözlem altındaki aile kısa sürede taburcu edildi.

Gözyaşları ve unutulmaz hatıralar

Meslek hayatında yirmi yılı geride bırakan paramedik Erol Çıtır için bu vaka hafızalardan silinmeyecek nitelikteydi. İtfaiyedeki görev süresinde ilk defa bir doğum yaptıran on bir yıllık paramedik Büşra Şen Arifoğulları ise bebeği kucağına aldığında duygularına hakim olamadı. Anne Rabia Akkeçe ile birlikte mutluluk gözyaşları döktüklerini belirtti. İkinci kez baba olan İbrahim Akkeçe ise kahraman itfaiye ekibine minnettar olduğunu vurguladı.

