Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kırsal kalkındırmayı güçlendiren IPARD III Programı kapsamında sunulan destek tedbirleri ve güncel bilgiler kamuoyuna açıklandı.

Murat Akın: Türkiye’nin 81 ilinde varız

Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında IPARD hakkında bilgilendirmelerde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İzmir İl Koordinatörü Murat Akın, "Biz aslında 7 milyarlık bir pazarın kaynağııyız TKDK olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Biz bu desteği uygularken, üst seviyelere çıkardık. Tarım Bakanlığı’mızın birçok programı var IPARD'ta önemli yatırımlardan biridir. Türkiye’nin 81 ilinde kurum olarak varız. Bakanlığımız her platformda kooperatifleşmeyi teşvik ediyor." diye konuştu.

İbrahim Cumhur İşbırakmaz: Artık sadece üretim yetmiyor

Ayrıca, söz konusu toplantıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İbrahim Cumhur İşbırakmaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Üretim yetmiyor. Sürdürülebilir, kaliteli olmak gerekiyor. İzmir dahil tüm kentlerimizde bu tür desteklerin devam etmesi önemli. Bugün ki toplantımızın amacı part üç programından yararlanmaktır."