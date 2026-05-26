Altay, U15 Gelişim Ligi 14. Grup’u ikinci sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. İzmir temsilcisi, halen devam eden U13 Gelişim Ligi’nde ise üçüncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı kulübün U16 ve U14 takımları ise sezonu play-off hattının dışında tamamladı. Altyapıda farklı yaş kategorilerinde elde edilen başarılar, Altay camiasında gelecek adına umut oluştururken, kulübün üç ayrı yaş grubunda finallere kalması dikkat çekti.

''1 lira alacağım yok...''

Yıllardır transfer yasağıyla mücadele eden Altay’da altyapıdan sorumlu yönetici Ahmet Öncel, geçtiğimiz sezon A takıma 9 genç oyuncu kazandırdıklarını açıkladı. Altyapıda sportif açıdan başarılı bir dönem geçirdiklerini belirten Öncel, altyapının tüm gelirlerini kulübe bıraktığını, giderleri ise kendi imkanları ve sponsor destekleriyle karşıladığını ifade etti.

Kulüpten herhangi bir maddi alacağı bulunmadığını söyleyen Ahmet Öncel, tüm deplasmanlarda genç oyuncuların yanında olduğunu vurgulayarak, "Altyapının tüm gelirini kulübümüze bırakarak, tüm giderleri ise cebimden ve bulduğum sponsorluklarla karşıladım. Altay Spor Kulübü'nden 1 lira alacağım yoktur, hepsini bağışladım. Tüm deplasmanlara çocuklarla gittim. Yıllardır dışarıdan destek veriyordum. Bu kez resmi olarak görev aldım. Çocuklara bu formanın ne kadar kıymetli olduğunu ve kendilerinin ne kadar değerli olduğunu hissettirdiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Altay Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı Başkanı Ahmet Öncel, geçtiğimiz sezon boyunca A takımın da yanında olduklarını söyledi. Siyah-beyazlı ekibin yalnızca 3 deplasman maçına katılamadığını belirten Öncel, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Altay Spor Kulübü; altyapı doğru ellerde olursa, kulübün bünyesinde doğru bir planlamayla yönetilirse tarihinde olduğu gibi nice yıldızları Türk futboluna hediye edecektir. Ben bunu camiaya göstermek istedim. Altyapıdaki gençlerimize Süper Lig kulüplerinin ilgisi var, hatta 2 oyuncumuzu Fenerbahçe bir hafta antrenmanlara çıkardı. Şu anda mevcut 6 oyuncumuza talip var"