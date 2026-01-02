Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle Çankaya Katlı Otoparkı’nın yıkım kararını aldı. Yılbaşı öncesinde alınan kapatma kararı, 1 Ocak itibarıyla otoparkın hizmet dışı bırakılmasıyla uygulamaya konuldu. Karar, AK Parti Konak İlçe Teşkilatı ve oda başkanlarının açıklamalarıyla siyasi polemiğe dönüştü.



AK Parti ve esnaf yıkım kararına karşı

AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ve bazı oda başkanları, Büyükşehir’in kararını eleştirerek otoparkın işletme hakkının esnafa devredilmesini önerdi. Başdaş, Büyükşehir’in projesiz ve plansız hareket ettiğini savunarak, “Burası Kemeraltı'nın can damarı. Esnaf burayı işletebilir, tüm masrafları karşılar” dedi.

Borca karşılık SGK'den hamle iddiası

Öte yandan Çankaya Otoparkı’yla ilgili kritik bir iddia gündeme geldi. AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK’ye olan borcuna yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun otoparkı alabileceği yönünde bir hamle hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü. Konuya ilişkin olarak Başdaş, “Büyükşehir’den teklif gelirse değerlendiririz” açıklamasında bulundu.