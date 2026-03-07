İzmir Elektronikçiler Odası (İZELKO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kentin dört bir yanındaki kadın üyelerine ve emekçi kadınlara yönelik anlamlı bir saha çalışmasına imza attı. Ocak ayındaki genel kurulun ardından göreve gelen ve vizyoner projeleriyle dikkat çeken Başkan Çetin Akbıyık, bu özel günde kızı Elif Akbıyık ve oda yönetimindeki kadın temsilcilerle birlikte sahadaydı. Üç gün süren yoğun programda, kadın esnaflar ve iş yerlerinde ter döken kadın çalışanlar ziyaret edilerek hem günleri kutlandı hem de çalışma hayatındaki varlıkları onurlandırıldı.

Mirasa sahip çıkıyoruz

Ziyaretler sırasında kadınlara kırmızı karanfiller takdim eden Başkan Akbıyık, 8 Mart’ın tarihsel derinliğine vurgu yaparak bu tarihin sadece bir kutlama değil, bir hak arama mücadelesinin sembolü olduğunu hatırlattı. 1857 yılında New York’ta çalışma şartlarını iyileştirmek isterken can veren 129 kadın işçinin mirasına sahip çıktıklarını belirten Akbıyık, sunulan her karanfilin aslında kadınların sabrına, gücüne ve topluma kattığı değerlere bir teşekkür niteliği taşıdığını ifade etti.

“Fırsat eşitliği sadece söylemde değil”

Başkan Akbıyık, kadınların iş gücüne katılım oranlarına dair çarpıcı veriler paylaşarak Türkiye’deki tablonun iyileştirilmesi gerektiğine de dikkat çekti. İzlanda, Kanada ve Almanya gibi ülkelerdeki yüksek kadın istihdamı oranlarına karşın Türkiye’nin yüzde 34,1 seviyesinde kalmasının düşündürücü olduğunu belirten Akbıyık, İzmir’in tarihsel süreçte kadın üretimine öncülük eden bir şehir olduğunu vurguladı. Oda tarihinde bir ilki gerçekleştirerek yönetim kadrosunda kadınlara yer verdiklerini hatırlatan Akbıyık, fırsat eşitliğini sadece söylemde değil, eylemde de savunduklarını dile getirdi. Atatürk’ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü rehber edindiklerini söyleyen Akbıyık, şiddetten uzak ve adil bir gelecek inşa etme kararlılığında olduklarını sözlerine ekledi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan ve kadın esnafın duygu ile beklentilerini içeren özel video çalışması ise odanın sosyal medya hesaplarında büyük ilgi topladı. Kendilerine mikrofon uzatılmasından ve emeklerinin görünür kılınmasından duydukları memnuniyeti belirten kadın üyeler, İZELKO’nun bu duyarlı yaklaşımını takdirle karşıladı.