Son Mühür / Erkan Doğan - Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, Son Mühür ekibine özel açıklamalarda bulundu. Başkan Mutlu, “2025’te gerçekten büyük bir tasarruf ve mali disiplin programını uyguladık. Tasarruf yaparken öz kaynaklarla birçok projemizi de hayata geçirdik” dedi.

Başkan Mutlu, “Konak’ta Belediye Başkanlığı yapmak gurur verici”

Kandemir Medya Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Karabel, Kandemir Medya Genel Koordinatörü Müslüm Karaaslan, Son Mühür ve Radyo Ege Genel Müdür Yardımcısı ve Son Mühür Haber Müdürü Erkan Doğan’ı makamında ağırlayan Konak Belediye Başkanı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Agora, dünyanın en büyük açık alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı, tarihi Asansör, Kültürpark ve Kordon’un yer aldığı Konak’ın İzmir’in en güzel ilçelerinden biri olduğunu anlatan Başkan Çınarlı, “Konak’ta Belediye Başkanlığı yapmak gurur verici. Konaklılara hizmet etmek bizim için hem büyük bir onur hem de önemli bir sorumluluk.” dedi. Türkiye’de pek çok alanda sıkıntıların yaşandığına dikkat çeken Mutlu, “Sıkıntılar üzerinden değil de çözümler üzerinden konuşmayı seviyorum. Hep ne yapabiliriz, mevcut durumdan nasıl daha iyi sonuçlar alabiliriz ekip arkadaşlarımla hep onu konuşuyoruz. Amacımız daha iyi bir Konak yaratmak…” diye konuştu.

“Hem tasarruf hem yatırım yaptık! Açılışlarımız 2026’da peş peşe gelecek”

Konak Belediyesi’nin İller Bankası’ndan gelen gelirlerinin yüzde 40’ında kesinti yapıldığını ancak buna rağmen hizmet etmeye ve yatırım yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Mutlu, “2025 yılı bizim için gerçekten büyük bir tasarruf ve mali disiplin ile geçti. Şimdi 2026’da olabildiğinde öz kaynaklarla hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Tasarruf yaparken ilçemize yatırım yapmaktan da geri durmadık. Oyun evlerini, mutluluk kafelerini açtık, Kıllıoğlu Hamamı’nın restorasyonunu yaptık, yeni belediye hizmet binamız bitmek üzere. Tüm bunlar yapıldı. İkinci yılımızda yeni açılışlarımız olacak. Gençlik Merkezimiz, parkımız, spor alanımız bunların hepsi arka arkaya açılacak. Bugüne kadar kim Konak için kim ne yaptıysa eline sağlık, herkes çok güzel katkılarda bulunmuş” şeklinde konuştu.

Anneler işte, çocuklar Mutlu Çocuklar Oyun Evinde!

Konak Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Mutlu Çocuklar Oyun Evlerinde, 300’e yakın çocuğa ve ailesine hizmet verdiklerini kaydeden Başkan Mutlu, öğle yemeklerini de ücretsiz olduğunu sözlerine ekledi. Konak’ta hizmet veren 10 oyun evinin bir kaçını Rotary Kulüplerinin desteği ile yenilediklerini anlatan Mutlu, “Halk Eğitim öğretmen desteğini çekince sınavla Konak’ta yaşayan öğretmenlerimizi işe aldık. Çocukların öğle yemeğini de biz karşılıyoruz. Geçtiğimiz günlerde velilerle bir araya geldik. Birkaç anne , çocuğunu bize bıraktıktan sonra işe girmiş. Annelerin çalışmasını çok önemsiyoruz. Çocuk oyun evlerinin sayısını artırmak istiyoruz” diye konuştu.

Mutluluk Kahvelerinde kesin talimatımız var, “Sürekli ne içersiniz?’ denmeyecek!

Sosyal Belediyecilik çalışmaları kapsamında hizmete açtıkları Mutluluk Kahvelerinin çok sevildiğini ifade eden Mutlu, şunları söyledi, “Mutluluk Kahvelerini neden istedik? Konak’ın biraz ileri yaşa sahip bir nüfusu var. Bu insanlar bu ekonomik krizde nerede sosyalleşecek. Mutluluk Kahvelerini böyle açmaya başladık. Kemeraltındaki Abacıoğlu’ndaki Mutluluk Kahvesi çok tutuluyor. Çalışanlara kesin talimatımız var. Kimseye ‘Şu kadar saat oturdun?’, ‘Sürekli ne içersiniz?’ denmeyecek. Sabah açıldığında gidip akşama kadar aynı masa ve sandalyede oturabilirsiniz”