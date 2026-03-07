Son Mühür / Merve Turan - İzmir’in kalbi Konak’ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen anlamlı bir etkinlik, Dominik Caddesi’ni adeta bir şölen alanına çevirdi. 5-7 Mart tarihleri arasında kapılarını açan El Emeği Kermesi, kadınların bin bir emekle hazırladığı ürünleri İzmirlilerle buluştururken; konserler, dans gösterileri ve ortak bir heyecanla kenti renklendirdi.

Mor balonlar gökyüzüyle buluştu

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinliğin ikinci gününde kadınları yalnız bırakmayarak coşkuya ortak oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’ndan popüler müzik korolarına, Latin perküsyon gruplarından step-aerobik gösterilerine kadar geniş bir yelpazede sunulan performanslar eşliğinde, Başkan Mutlu ve Konaklı kadınlar hep birlikte şarkılar söyleyip dans etti. Dayanışma ruhunun zirveye çıktığı anlarda, gökyüzüne daha adil ve özgür bir dünya dileğiyle bırakılan mor balonlar görsel bir şölen oluşturdu.

“İçinizdeki ışık hiç sönmesin”

Etkinlikte komşularına ve "kız kardeşlerim" dediği kadınlara seslenen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın emeğinin görünür kılınmasının ve ekonomik olarak desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Tüm kadınların gününü kutlayan Mutlu, “Sevgili komşularım, değerli kız kardeşlerim... Bugün burada emeğini bizlerle paylaşan, emeğini bizlerin beğenisine sunan kadın arkadaşlarımızın stantlarının önünde bir aradayız. Hem eğleneceğiniz hem de kadın emeğinin görünür olacağı bir etkinlik planladık. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kadınlara ekonomik alan açan bu kermeslere sahip çıkmak çok kıymetli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. İçimizdeki ışık hiç sönmesin, her bir kadın kendi ışığıyla dünyayı aydınlatmaya devam etsin” diye konuştu.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ve kadın dayanışmasının gücünü bir kez daha kanıtlayan kermes, 7 Mart akşamına kadar 12.00-21.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.