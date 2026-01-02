Son Mühür / Erkan Doğan - Bugüne kadar 135 defa Kızılay’a kan bağışında bulunan Yılmaz Erkmen, 18 yaşına giren oğlunu da kan bağışçısı yaptı.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü çok özel iki misafiri ağırladı. 135 kez kan bağışında bulunarak yüzlerce insana umut olan değerli bağışçısı Yılmaz Erkmen, bu iyilik yolculuğunu bambaşka bir gururla taçlandırdı. Oğlu Cevat Erkmen, 18 yaşına bastığı gün babasının izinden giderek ilk kan bağışını yaptı ve babası tarafından Türk Kızılay’ına adeta “emanet” edildi.

Dr. Barış Dolaş, “Kan bağışlarını ihtiyaç sahibi hastalar adına emaneten alıp işleyerek hastanelere ulaştırıyoruz”

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Barış Dolaş, “Bizler de Cevat Erkmen’in babası ile birlikte gelip yaptığı ve gelecekte yapacağı tüm kan bağışlarını, ihtiyaç sahibi hastalar adına emaneten alıp işleyerek hastanelere ulaştırıyoruz. İyiliğin nesiller boyu aktarıldığı bu anlamlı hikâyelerin çoğalması dileğiyle” diye konuştu.