Son Mühür / Karşıyaka Belediyesi’nin bir süredir içinde bulunduğu mali çıkmaz düğümü, kentin en kıymetli arazilerinden birinin satışıyla çözülmeye çalışılıyor. Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları nedeniyle kapıya dayanan haciz kararı sonrası Mavişehir’deki 5 bin metrekarelik dev parselin ihaleye çıkma kararı alındı. Bir yandan belediye işçilerinin yedi ayı aşkın süredir maaşlarını alamadıkları nedeniyle süren protestolar diğer yandan ise Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile selefi, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasındaki "borç kimin mirası" tartışmaları sürerken atılan bu yeni adım dikkatleri çekti.

Soyak Mavişehir Optimus Sitesi yakınında

Şemikler Mahallesi tapusuna kayıtlı olan ancak bölgenin kalbi sayılan Mavişehir sınırlarında yer alan 25476 ada 4 parsel, 350 milyon TL’lik muhammen bedelle satış vitrinine konuldu. Caher Dudayev Bulvarı’na cepheli olan ve Soyak Mavişehir Optimus Sitesi’nin hemen güneyinde konumlanan bu stratejik arazi, 5 bin 59 metrekarelik yüzölçümüyle dikkat çekiyor. Tapu kayıtlarında doğrudan Karşıyaka Belediyesi adına tam hisseli olarak tescilli görünen taşınmazın üzerinde, borç yükünün bir göstergesi olarak ilk sırada SGK haczinin bulunduğu kayıtlara geçti.

Nadir boş alanlardan…

Arazi, geometrik olarak "U" harfini andıran yapısı ve amorf şekliyle bölgedeki nadir boş alanlardan biri olarak biliniyor. Mevcut imar planlarına göre "Ortaöğretim Tesis Alanı" olarak ayrılan parsel, yatırımcılar için 5 kat yapı yüksekliği ve 1.20 emsal hakkı tanıyor. Mavişehir İlkokulu ve Karşıyaka Bilim Müzesi gibi bölgenin sembol noktalarına komşu olan taşınmazın satışı, KDV’den istisna tutulacak olması sebebiyle alıcılar için ayrıca bir avantaj teşkil ediyor.