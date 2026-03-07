Son Mühür / Beste Temel - Karşıyaka Belediye Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde gerçekleştirdiği Mart ayı olağan toplantısında tarihi bir karara imza attı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal yönetiminde oy birliğiyle alınan kararla, Türkiye’nin ilk kadın inşaat mühendisi olan ve Anıtkabir’in inşaatında da kritik görevler üstlenen Sabiha Rıfat Gürayman’ın ismi ilçedeki bir parkta ölümsüzleşecek.

Azim ve başarısıyla simge isimlerden

Karşıyaka Kent Konseyi’nden gelen öneri üzerine harekete geçen belediye, Atakent Mahallesi Aşık Veysel Sokak üzerinde yer alan isimsiz yeşil alanı "Sabiha Rıfat Gürayman Parkı" olarak adlandırdı. Kadınların iş hayatındaki azmi ve başarısının simge isimlerinden biri olan Gürayman’ın hatırası, bundan böyle Karşıyakalıların nefes aldığı bu alanda gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmaya devam edecek.

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en önemli kadın figürlerinden birinin adını Karşıyaka’da yaşatmanın büyük bir gurur olduğunu vurguladı. Bu adımın sadece bir isim verme töreni olmadığını belirten Ünsal, Atakent’teki bu parkın Türk kadınının her zorluğu aşabileceğinin ve her alanda var olabileceğinin bir nişanesi olarak varlığını sürdüreceğini dile getirdi.

Türk mühendislik tarihine geçti

Sabiha Rıfat Gürayman, 1933 yılında bugünkü adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun olarak ülkemizin ilk kadın inşaat mühendisi unvanını kazanmıştı. Kariyerine pek çok köprü ve kamu binası sığdıran Gürayman, özellikle Anıtkabir’in yapım sürecinde on yıl boyunca kontrol şefi olarak görev yapmasıyla Türk mühendislik tarihine geçti. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ilk kadın voleybolcusu olma özelliğini de taşıyan öncü mühendis, 2003 yılında aramızdan ayrılmış ve İzmir Doğançay Mezarlığı'nda sonsuz yolculuğuna uğurlanmıştı.