Son Mühür / Osman Günden - Ramazan ayının simgesi haline gelen paylaşma ve dayanışma kültürü, Türk Kızılay Urla Temsilciliği’nin öncülüğünde üniversite gençliğiyle buluştu. Bu yıl yedinci kez kapılarını açan “Anne Elinden Sıcak Yemek Projesi”, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampüsünde akademik kadrodan öğrencilere kadar geniş bir kitleyi aynı iftar sofrasında bir araya getirdi.

Dayanışma ruhu ilmek ilmek işlendi

Türk Kızılay Urla bünyesindeki kadın gönüllülerin büyük bir özen ve sevgiyle mutfağa girdiği etkinlikte, hazırlanan yemekler anne şefkatini aratmayan bir sunumla gençlere ikram edildi. Dayanışma ruhunun ilmek ilmek işlendiği programda öğrenciler, sınav stresi ve yoğun ders temposu arasında aile sıcaklığını hissettiren samimi bir atmosferde ağırlandı. Katılımın oldukça yüksek olduğu bu anlamlı buluşmada; İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz ve Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış’ın yanı sıra çok sayıda bağışçı ve gönüllü de öğrencilerin sofrasına ortak oldu.

Geri dönüşüm defilesi de yapıldı

İftarın ardından geceye renk katan bir diğer etkinlik ise Türk Kızılay Engelsiz Urla gönüllülerinin imzasını taşıyan “Sandıktan Podyuma” isimli geri dönüşüm defilesi oldu. Atık malzemelerin sanata dönüştüğü tasarımlar, izleyicilere hem görsel bir şölen sundu hem de çevre bilinci konusunda önemli bir farkındalık yarattı.

Başkan Saltık: Anne şefkatiyle hazırlandı

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Türk Kızılay Urla Başkanı Nurgül Saltık, “Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu gençlerimizle aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gönüllülerimizin anne şefkatiyle hazırladığı bu sofralarda öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissetmeleri bizim için çok kıymetli. İyiliğin büyümesine katkı sağlayan tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.