Son Mühür/Merve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir’de tartışmalara yol açan su kriziyle ilgili yazılı açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yeni su kuyularına izin vermediği yönündeki açıklamalarına yanıt veren Kaya, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nün İZSU’ya gönderdiği resmi belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

DSİ’den İZSU’ya kuyu yenileme onayı

DSİ tarafından yayımlanan belgede, İZSU’nun talebi doğrultusunda Manisa’da bulunan 8 su kuyusunun yenilenmesinin uygun bulunduğu belirtildi. Kaya, bu onayın, DSİ’nin izin vermediği yönündeki iddialarla çeliştiğini ifade etti.

“Yanlış bilgilendirme” eleştirisi

Kaya, Başkan Tugay’ın DSİ ile ilgili sözlerini değerlendirirken, kamuoyunun yanlış yönlendirildiğini savundu. İzmir’de yaşanan susuzluğun nedeninin uzun yıllardır altyapıya yeterli yatırım yapılmaması olduğunu belirten Kaya, sorumlu yöneticilerin kamuoyunu eksik ya da hatalı bilgilerle yönlendirmemesi gerektiğini dile getirdi.

Altyapı ve kayıp-kaçak vurgusu

Açıklamada İzmir’deki altyapı sorunlarına dikkat çekildi. Kaya, kentte su kayıp-kaçak oranlarının yüksek seviyelerde olduğunu, her yıl yaklaşık 92 milyon metreküp suyun şebekede kaybolduğunu ifade etti. Şebekeye giren her üç birim sudan birinin vatandaşa ulaşmadan kaybedildiğini öne sürdü.

“Sorumluluk yerel yönetimde”

Kaya, yaşanan tabloyu yerel yönetimlerin altyapı yatırımlarındaki yetersizliğine bağladı. Su üretimi ve dağıtımında sürdürülebilir yatırımların yapılmadığını savunan Kaya, mevcut durumun kent genelinde ciddi bir yönetim sorunu olduğunu kaydetti.

“Bedelini kent ödüyor”

Açıklamasının sonunda Kaya, su krizinin sonuçlarının İzmir halkını doğrudan etkilediğini belirterek "Yönetilemeyen bir altyapı, kaybolan kaynaklar ve bir avuç beceriksizin hatalarının bedelini ödeyen koca bir şehir." dedi.