Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güvenli, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek için başlattığı İzmir Ulaşım Ana Planı (UAP 2040) çalışmalarında yüzde 30’luk aşamaya ulaştı. Plan; mevcut ulaşım sorunlarını ortaya koydu, gelecekteki ihtiyaçları öngördü ve farklı ulaşım türlerini entegre biçimde bir araya getirmeyi hedefledi.

Ulaşım güvenliğini artırmak, trafik akışını iyileştirmek, çevre dostu ulaşım modellerini teşvik etmek, erişilebilirliği güçlendirmek ve kentin ekonomik gelişimine katkı sunmak temel amaçlar arasında yer aldı.

Veri toplama ve analiz süreçlerinde ilerleme sağlandı

UAP 2040 çalışmalarının yüzde 30’u tamamlandı. Bu kapsamda 218 kurum ve kuruluş ile yazışmalar yapıldı ve veri temini süreci devam etti. Kent genelinde 196 kesit noktasında yapılan trafik sayımlarında araç tespitleri tamamlandı. Yolcu sayımları ise sürdü.

Ayrıca, 20 ilçede planlanan 21 bin 500 hane halkı anketinin yüzde 30’u tamamlandı. Sürücü, yolcu, yaya, bisikletli, skuter kullanıcısı, motosikletli ve otopark kullanıcılarını kapsayan 10 bin kişilik anket çalışmasının yüzde 50’si tamamlandı. Karayolu kavşak ve koridor ön projelerinde belirlenen 12 kavşakta trafik sayımları tamamlandı; harita alımı ve ön proje hazırlıkları sürdü.

Sürdürülebilir çözümler plana entegre edildi

IPA II programı kapsamında hazırlanan “İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP İzmir – SKUp İzmir)” de UAP 2040’a entegre edildi. Plan; yalnızca mevcut sistemleri analiz etmekle kalmadı, kentin ulaşım ihtiyaçlarına bütüncül biçimde yanıt veren çok boyutlu düzenlemeleri de içerdi.

Planın kapsamı geniş tutuldu

Ulaşım Ana Planı 2040’ta ele alınan başlıca konular şöyle sıralandı:

• Mevcut ulaşım altyapısının ve sistemlerinin analizi

• Nüfus ve ekonomik büyüme tahminlerine göre projeksiyonların hazırlanması

• Kara, deniz, hava ve raylı sistem entegrasyonu

• Yol, köprü ve terminal yatırımlarının planlanması

• Karayolu projeleri ve koridor düzenlemeleri

• Otopark alanları ve park et-devam et sistemleri

• Bisiklet ve mikromobilite yolları, motorsuz ulaşım çözümleri

• Yaya bölgeleri ve engelli erişimine yönelik düzenlemeler

• Otobüs hatları, durak planlaması ve ara toplu taşıma sistemleri

• Türler arası transfer merkezleri ve toplu taşıma entegrasyonu

• Raylı sistem hatlarının geliştirilmesi

• Akıllı ulaşım sistemleri ve sinyalizasyon düzenlemeleri

• Kent içi yük taşımacılığı çözümleri

• Düşük emisyon bölgeleri ve e-mobilite uygulamaları

• Çevre ilçelerle ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi

• Üst ölçekli ulaşım yatırımları ve mekânsal plan kararları

• Ulaşım politikaları, stratejileri ve eylem planlarının hazırlanması

Sürecin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla şeffaf biçimde ilerlediği belirtildi.