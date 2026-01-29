Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dirençli İzmir Afet Risklerinin Azaltımı için Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi’nin açılış programında kürsüden önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman Elban: Bina bazlı dönüşüme hız vermek zorundayız

Kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında kentte bir an önce dönüşümü başlatmak zorunda olduklarını anlatan İzmir Valisi Süleyman Elban, “Herkes ormanlar yandığında içimiz yanıyor diyor ancak otoban kenarına sigara atmaya devam ediyor. Dolayısıyla orman yangınlarıyla ilgili farkındalık olabilir ancak neyi fark ettiğini bilmek gerekiyor.

Depremler ile ilgili gerçekten farkındalık çok yüksek ancak bu işi biz yapacağız birileri yapmayacak. Kentimizi biz dönüştüreceğiz. Bir an evvel eylem içinde olmak zorundayız. Hem düşüncemizde kentsel dönüşümü başlatmak zorundayız, hem kentte dönüşümü başlatmak zorundayız. Bina bazlı dönüşüme çok hız vermek zorundayız. Bunun için buna gönüllü olan vatandaşlarımızı ruhsat nedeniyle bekletmemek zorundayız. Çünkü bir bina kurtardığımızda kaç can kurtaracağımızın hesabını yapamayız.” diye konuştu.

“Her türlü hazırlığı yapmak ve tedbir almak zorundayız”

Öte yandan, kamu binalarının da hızlı bir şekilde kontrol edilmesi gerektiğini anlatan ve her türlü hazırlığı yapmak zorunda olduklarının altını çizen Süleyman Elban, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kamu binalarımızı da çok hızlı kontrol etmek zorundayız. İşin kolayına kaçamayız. Elimizdeki kaynakların doğru yere kullanılması çok önemli. Böyle işlerde lütfen kolaycılığa kaçmayalım. Birilerinin bize bir şey hatırlatmasını beklemeden bu afetlerle ilgili direnci gerçekleştirecek her türlü çalışmayı gerçekleştirmek zorundayız. Belli bir kuşak temizliği bahar döneminde yapmak zorundayız.

Her konuyla ilgili hızlı hareket etme mecburiyetimiz var, durum korkunç. Her türlü hazırlığı yapmak ve tedbir almak zorundayız ancak bunu yaparken kaynakları da verimli kullanarak yapılmalıdır. Bu projenin bize çok ciddi katkılar sunacağını düşünüyorum. Bundan sonra can alıcı yaralayıcı sonuçları yıkıcı olan afetlerle karşılaşmamayı temenni ediyorum. Bunun yanında da deprem, su baskını gibi diğer tüm felaketlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”