Son Mühür/ Seçil Ünlü- Yangın, Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/28 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın zemin katında dün saat 18.50 sıralarında meydana geldi. Binada vatandaşların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerine 5 araç ve çok sayıda personel gönderildi. Ekipler, bir yandan alevlere müdahale ederken diğer yandan binada mahsur kalan olup olmadığına yönelik arama çalışması yürüttü. Yangın, yaklaşık bir dakika içinde kontrol altına alındı.

Anne ve bir çocuk kurtuldu, 11 yaşındaki çocuk odada bulundu

Yangın sırasında evde bulunan anne ile 14 yaşındaki çocuk, kendi imkânlarıyla binadan çıkarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin daire içinde yaptığı aramada, yatak odasında mahsur kalan ve down sendromlu olduğu belirtilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Soğutma yapıldı, inceleme başlatıldı

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları tamamlandı. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.