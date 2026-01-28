Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Son Mühür Gazetesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ülke ve İzmir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güç, CHP İzmir milletvekilleriyle gerçekleştirilen yemekli toplantıya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Hızal’ın sosyal medya hesabından, söz konusu toplantıya ilişkin olarak “Yemekten sonra konaklama ayarlandı mı? Yoksa illerine geri mi döndüler?” ifadeleriyle yönelttiği soruya cevap veren Güç, eleştirilerin muhataplarının farklı isimler olması gerektiğini söyledi.

Güç: Bu soruyu Özalan ve Kasapoğlu'na sorsunlar

Açıklamasında AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan ve Mehmet Kasapoğlu’nu hedef alan Güç, “Onu Alpay Özalan’a sorsunlar. Eski Bakan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’na sorsunlar. İzmir’e gidip geliyorlar mı? Sonra biz bu soruyu cevaplarız. İkincisi sahaya çıksınlar. Ziyaret önceden, haber verip gitmek olmaz. Bir esnafı gezsinler. Ondan sonra bunları konuşuruz” dedi.