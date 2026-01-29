Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün, İzmir Şehir Hastanesi’nin Altınyol'da trafik yoğunluğuna neden olduğu yönündeki açıklamalarına AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan yanıt geldi.

Güç’ün değerlendirmelerini eleştiren Saygılı, şehir hastanesinin kente kazandırdığı değerin göz ardı edildiğini savunarak, trafik sorununun çözümünün yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Saygılı, “CHP İl Başkanı’nın böyle bir açıklama yapmasını eleştirdim. Şehre uzak olduğunda ulaşılamaz, şehre yakın olunca trafik diyorlar. Bugün şehir hastanesinin arkasında depremzedelere kurduğumuz evler var. Biz orada şehir yapıyoruz. Biz o hastanenin değerini orada tedavi gördüğümüz zaman mı değerini anlayacağız. Sıkıntı yok. Şehrimiz büyüyor. Hizmet üretilmesi konusunda hep bir bahaneleri oluyor. Alternatif yollar üretin. Trafiği çözmek yerel yönetimindir” dedi.