Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, kamuoyunda ‘Basmane Çukuru’ olarak bilinen projede son noktaya gelindiğini açıkladı. Saygılı, Kocaoğlu ile Tugay arasında süren ‘Fes Giydirme’ tartışması hakkında da konuştu.

“Bu iş bitiyor arkadaşlar”

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basmane çukurundaki proje hakkında müjde veren Saygılı, son gelişmeyi sizlerle paylaşıyorum diyerek, şunları söyledi, “Son gelişmeyi size söyleyeyim. TMSF ile İZBB yaptığı son çalışmada son durumu aynen okuyorum. Belediye meclisinde ve TMSF fon kurulunca imzalanması uygun bulunan niyet protokolü ile Basmane Arsası inşaat alanı yüzde 30 belediyeye yüzde 70 yükleniciye ait olacak. Belediyeye ait olacak kısımlarda ,konser, sergi müze ve başka kültürel ve sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere inşaat yapılması noktasında anlaşılmıştır. Bunun neresinde fes giydirme çuval giydirme var. İzmir halkının bir kongre merkezinin konser merkezinin olması çuval giymek gibi bir cahil yaklaşımla bir sonuçlandırılmalı. Tugay’ın iyi niyet çabaları, TMSF’nin iyi niyet çabaları ile Sayın Cumhurbaşkanının oluruyla bu noktaya geldi ve iş bitiyor arkadaşlar”

“Fes giydirme, şalvar giydirme bunlar siyaset dilinde olmayacak şeyler”

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Burhan Özfatura zamanında Basmane Çukuru ile ilgili sürecin başladığını anlatan Saygılı, “Burhan Özfatura ağabeyimizin zamanında bir anlaşma sağlandı. Daha sonra CHP belediyeciliği süreci başladı. Bir türlü konu çözülmedi. Her başkan çözeceğim dedi çözmedi. Allah rahmet eylesin Ahmet Piriştina, Çakmur, Kocaoğlu, Kocaoğlu bu konuyu karşılıklı görüşmelerle 11 hisseyi ’den yüzde 30’a getirdi. TMSF ile. Burada TMSF ile yüzde 30, 70 hissesi oranında yapılan çalışmayı kalkıpta bu işin çözülmesi için uğraşan mevcut İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tugay’a fes giydirme, şalvar giydirme bunlar siyaset dilinde olmayacak şeyler. Siz aynı partinin mensuplarısınız. Üslubunuzun çok nitelikli olması lazım. Biz AK Parti olarak biz bunlara alışık değiliz Biz AK Parti olarak birbirinizin hak ve hukukunu koruyan insanlarız. Biz kardeşlik topluluğuyuz” diye konuştu.